Trump, finans dünyasıyla Beyaz Saray'da bir araya gelecek: Gündemde ne olacak?

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da finans sektörü yöneticilerini akşam yemeğine ağırlayacak.

Oluşturma Tarihi 12 Kasım 2025 09:02

Konuya yakın kaynaklara göre, katılımcılar arasında JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, Nasdaq CEO'su Adena Friedman'ı da var. Yemeğe, Goldman Sachs'ta David Solomon, BlackRock'tan Larry Fink ve Morgan Stanley'den Ted Pick de katılacaklar.

Beyaz Saray, Trump'ın yerel saatle 19:30'da ev sahipliği yapacağı özel bir akşam yemeğini başkanın günlük kamu programına ekledi.

Trump, Eylül ayında Meta Platforms'tan Mark Zuckerberg ve Apple'dan Tim Cook'un da aralarında olduğu teknoloji sektörü yöneticileriyle bir akşam yemeği düzenledi. Silikon Vadisi liderleri özellikle yapay zeka alanında ABD'deki yatırımlarını artırma sözü verdi.

