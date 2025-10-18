CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Trump’tan ithal araçlara yeni tarife hamlesi!

Trump’tan ithal araçlara yeni tarife hamlesi!

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Kasım'dan itibaren ithal edilen orta ve ağır hizmet tipi kamyonlar, bunların parçaları ve otobüslere tarife uygulanmasını öngören bildiriye imza attı.

Oluşturma Tarihi 18 Ekim 2025 09:05

Beyaz Saray'ın internet sitesinde yer alan bildiride, orta ve ağır hizmet araçlarının askeri lojistik, afet müdahalesi, kritik altyapı taşımacılığı gibi alanlarda ulusal güvenlik açısından vazgeçilmez olduğu vurgulandı.

ABD'nin 1950-1990 yıllarında bu alanda lider olduğu ancak üretimin yurt dışına kayması sonucu ithalat oranının yükseldiğine işaret edilen bildiride, motor, batarya, transmisyon gibi birçok parçada ve otobüs üretiminde yabancı tedarikçilere bağımlılığın arttığı kaydedildi.

Bildiride, 1 Kasım'dan itibaren ithal edilen orta ve ağır hizmet araçları ile bunların parçalarına yüzde 25, otobüslere de yüzde 10 tarife uygulanacağı belirtildi.

Söz konusu tarifelerin amaçlarına da yer verilen bildiride, gümrük vergilerinin tedarik zincirlerini güçlendireceği, endüstriyel dayanıklılığı yükselteceği, ABD'deki vasıflı iş gücünü genişleteceği ve ABD'de üretilen orta ve ağır hizmet araçları, bunların parçaları ve otobüslerin pazar payını artıracağı ifade edildi.

Bildiride, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ve ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamında tercihli tarife uygulamasına uygun olan ürünlere, bu gümrük vergilerinin yalnızca ABD dışında üretilen bileşenler için uygulanacağı kaydedildi.

YÜZDE 3,75 GÜMRÜK VERGİSİ KESİNTİSİ

Trump'ın imzaladığı bildiride ayrıca, 2030'a kadar ABD'de monte edilen orta ve ağır hizmet tipi kamyonların toplam değerinin yüzde 3,75'i kadar tarife kesintisi uygulanacağı açıklandı.

Bildiride, bu kesintinin kamyon motoru üreticileri için de geçerli olacağına işaret edilerek, otomobil üreticilerinin aynı orandaki teşvikten yararlanma süresinin de 2030 yılına uzatıldığı aktarıldı.

İlginizi Çekebilir
AB’de 47 milyon kişi soğukla mücadele ediyor: Enerji krizi sosyal eşitsizliği derinleştiriyor AB'de 47 milyon kişi soğukla mücadele ediyor: Enerji krizi sosyal eşitsizliği derinleştiriyor 16 Ekim 2025 11:10
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 16 Ekim 2025 10:55
Asya borsalarında ABD ve Çin etkisi Asya borsalarında ABD ve Çin etkisi 16 Ekim 2025 10:14
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 16 Ekim 2025 10:10
Gram altın 5 bin 683 liradan satılıyor Gram altın 5 bin 683 liradan satılıyor 16 Ekim 2025 09:54
Brent petrolün varili 62,16 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 62,16 dolardan işlem görüyor 16 Ekim 2025 09:52
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 16 Ekim 2025 09:50
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 825 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 5 milyon 825 bin liraya çıktı 15 Ekim 2025 16:58
Bank of America ile Morgan Stanley’in üçüncü çeyrek bilançoları belli oldu Bank of America ile Morgan Stanley'in üçüncü çeyrek bilançoları belli oldu 15 Ekim 2025 16:27
Almanya’da emeklilik yasa tasarısı onaylandı Almanya'da emeklilik yasa tasarısı onaylandı 15 Ekim 2025 14:07
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 15 Ekim 2025 13:21
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi ağustosta azaldı Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ağustosta azaldı 15 Ekim 2025 13:08
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler