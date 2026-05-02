Anasayfa Finans Ekonomi

Tüm uçuşlar iptal! Ucuz bilet satan hava yolu şirketi iflas etti

ABD merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi Spirit Airlines, tüm uçuşlarını iptal ederek faaliyetlerini derhal sonlandırma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, 2 Mayıs 2026 itibarıyla düzenli bir kapanış sürecinin başlatıldığı bildirildi.

AA

Oluşturma Tarihi 02 Mayıs 2026 15:31

ABD merkezli düşük maliyetli iş modelini benimseyen hava yolu şirketi Spirit Airlines, tüm uçuşlarını iptal ederek faaliyetlerini derhal sonlandırma kararı aldı.

Spirit Airlines'tan yapılan açıklamada, "Bu kararı büyük bir üzüntüyle alıyoruz." ifadesine yer verilirken, müşteri hizmetlerinin de artık hizmet vermediği belirtildi.

YOLCULARA "HAVAALANINA GİTMEYİN" UYARISI

Şirket, bilet sahibi yolcuların havaalanlarına gitmemesi gerektiğini duyurdu. İade süreçlerine ilişkin bilgilendirme yapılırken, kapanış sürecinde alacak taleplerinin iflas prosedürü kapsamında değerlendirileceği aktarıldı.

"EK FİNANSMAN BULUNAMADI"

Spirit Airlines Üst Yöneticisi Dave Davis, özellikle son dönemde hızla yükselen yakıt maliyetlerinin şirketi zor durumda bıraktığını belirtti. Davis, "İşletmeyi sürdürebilmek için yüz milyonlarca dolarlık ek likiditeye ihtiyaç vardı ve bunu sağlayamadık." dedi.

ABD yönetiminin şirkete 500 milyon dolarlık kredi teklif ettiği ancak tahvil sahipleriyle yürütülen görüşmelerden sonuç alınamadığı öğrenildi.

SEKTÖRDE BÜYÜK ETKİ BEKLENİYOR

ABD basınında yer alan değerlendirmelerde, şirketin kapanmasının ülkede uzun yıllar sonra büyük bir hava yolu şirketinin piyasadan çekilmesi anlamına geldiği vurgulandı.

Bazı hava yolu şirketlerinin Spirit yolcularına destek sağlayacağını açıkladığı belirtilirken, bu şirketler arasında United Airlines, American Airlines ve Frontier Airlines yer aldı.

BİLET FİYATLARI ARTABİLİR

Uzmanlar, şirketin piyasadan çekilmesinin zaten artan maliyetler nedeniyle baskı altında olan havacılık sektöründe fiyatları yukarı yönlü etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin tetiklediği yakıt maliyetlerindeki artışın, bu süreçte belirleyici olduğu ifade ediliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

