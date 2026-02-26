Türk Lirası'nda 'carry trade' fırsatı... BofA Türkiye için enflasyon ve faiz beklentisini açıkladı

ABD'nin önde gelen bankalarından Bank of America (BoFA), Türkiye ekonomisine yönelik son raporunda faiz patikası, döviz kuru ve enflasyon beklentilerini paylaştı. Raporda, mevcut makroekonomik çerçevenin Türk lirasının reel değerlenmesini desteklediği vurgulandı.

CARRY TRADE VE LİRAYA TALEP VURGUSU

Raporda carry trade getirilerinin yüksek seyrini koruduğuna dikkat çekilirken, ekonomi yönetiminin dezenflasyon sürecine olan bağlılığını sürdüreceği öngörüldü. Banka analistleri, bu görünümün Türk lirasına olan talebi güçlü tutacağını belirterek, "Mevcut politika çerçevesi, lirada reel değerlenmeyi ve sermaye girişlerini desteklemeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

FAİZ İNDİRİMLERİNDE KADEMELİ TAKVİM BEKLENTİSİ

BoFA raporunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nin temkinli duruşunu koruyacağı ifade edildi. Buna göre politika faizinde mart ayında indirim sürecinin devam etmesi beklenirken, mart ayında 50 baz puanlık bir indirimle politika faizinin yüzde 36,50 seviyesine çekileceği tahmin edildi. Banka, nisan ayından itibaren ise her Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puanlık indirimlerin gündeme gelebileceğini öngördü.

YIL SONU DOLAR VE ENFLASYON TAHMİNİ

Bu çerçevede Bank of America, dolar/TL kurunun 2026 yılının sonunda 50,7 seviyesinde olacağını öngördü. Dezenflasyon sürecinin ise merkezi yönetim bütçesinde birincil dengenin iyileşmesi ve maliye politikasının para politikasıyla uyumlu şekilde ilerlemesinden destek bulacağı ifade edildi. Raporda, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24 olarak açıklandı.