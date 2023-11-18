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Yatırımcılar ECB'nin 2024'teki faiz indirimi tahminini yükseltti

Yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 2024’teki 100 baz puanlık faiz indirimine gideceği yönündeki tahminlerini yükseltti. İki ay önceki beklenti ECB’nin 75 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı yönündeydi.

Oluşturma Tarihi 18 Kasım 2023 09:53

Son Güncelleme Tarihi 18 Kasım 2023 09:53

Yatırımcılar gelecek yıl faiz indirimlerinin daha hızlı olacağı yönündeki tahminlerini artırdı.

Para piyasaları ilk kez ECB'nin 2024 yılında faizi 100 baz puan düşüreceğini fiyatladı. Merkez bankası toplantı tarihlerine bağlı swap fiyatlamalarına göre, sadece iki ay önceki beklenti Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 75 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı yönündeydi.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) benzer bir gevşemeye gideceği yönündeki tahminleri de Cuma günü İngiltere'deki perakende satış rakamlarının tahminlerden zayıf gelmesinin ardından arttı.

FED'İN DE AYNI ORANDA GEVŞEMESİ BEKLENİYOR

Aynı zamanda yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) da gelecek yıl 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını bekliyor.

ECB yönetim kurulu üyeleri olası faiz indirimlerinin zamanlamasını tartışmaya başladı, ancak bu tartışmalar bazı tepkilere yol açtı.

Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras, yetkililerin 2024'ün ikinci yarısında gevşemeyi düşünebileceklerini söylerken, Bundesbank Başkanı Joachim Nagel bu olasılığı şiddetle karşı çıktı. Nagel geçen hafta "Faiz oranlarını ne zaman düşüreceğinize dair bu tartışmanın devam etmesinden hoşlanmıyorum. Bu tartışma yararlı değil, henüz çok erken" demişti. ECB Başkanı Christine Lagarde ise geçen hafta, böyle bir indirimin "önümüzdeki birkaç çeyrekte" gerçekleşmeyeceğini söylemişti.

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