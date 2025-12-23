Yatırımcının gözü ABD tahvil piyasalarında

Piyasalar gelecek hafta ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 4'e kadar çekilmesini bekliyor. 10 yıllıklarda yüzde 4'lük faiz ise kasım ayından bu yana görülmeyen bir oran. Yatırımcılar ise beklentiler doğrultusunda hazine opsiyonlarına yöneliyor.

10 yıllık tahvil faizi Aralık ayı başında yüzde 4,20'ye yakın bir seviyeye ulaştı. Faiz, yatırımcıların son ekonomik verileri ve Fed yetkililerinin açıklamalarını değerlendirmesiyle birlikte yüzde 4,16 seviyesinde işlem gördü.

Pazartesi günü açıklanan ABD vadeli işlemler verileri, geçtiğimiz hafta Mart vadeli 10 yıllık tahvil opsiyonlarından birine yönelik yoğun alım gerçekleştiğini doğruladı.

Pozisyon için şimdiye kadar ödenen toplam prim, yaklaşık 80 milyon dolar ile olağanüstü yüksek bir seviyede ve açık pozisyonlar bir haftada yüzde 300 artışla 171 bin 153 opsiyona yükseldi.

