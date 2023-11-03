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Yellen uyguladıkları politikayı savundu

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yatırımcı Stanley Druckenmiller'ın daha önce düşük faiz oranlarından yararlanmadığı için kendisini eleştiren yorumlarına yanıt verdi.

Oluşturma Tarihi 03 Kasım 2023 09:06

Son Güncelleme Tarihi 03 Kasım 2023 09:06

CNN'e konuşan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yatırımcı Stanley Druckenmiller'ın daha önce düşük faiz oranlarından yararlanmadığı için kendisini eleştiren yorumlarına yanıt olarak "Bu değerlendirmeye katılmıyorum. "Vadeyi uzatıyoruz, portföyün ortalama vadesi ve aslında portföyün süresi yaklaşık en uzun vade" ifadelerini kullandı.

Hazine Bakanı Janet Yellen'ı pandemi sırasında daha uzun vadeli tahviller satarak sıfıra yakın faiz oranlarından yararlanmadığı için suçlayan Druckenmiller, "Janet Yellen, sanırım siyasi miyopluk ya da her neyse, 70 baz puandan 10 yıllık ya da 180 baz puandan 30 yıllık tahvil ihraç edebilecekken 15 baz puandan 2 yıllık ihraç ediyordu" diye konuşmuştu.

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