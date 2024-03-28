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Yeni Zelanda'da tüketici güveni geriledi

Yeni Zelanda'da yükselen tüketici güveni Mart ayında 9 puan gerileme gösterdi.

Oluşturma Tarihi 28 Mart 2024 10:37

Son Güncelleme Tarihi 28 Mart 2024 10:37

Yeni Zelanda'da tüketici güveninde son aylarda görülen istikrarlı iyileşme bu ay darbe aldı; ANZ-Roy Morgan tüketici güveni Mart ayında 9 puan geriledi.

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu(ANZ) ile Roy Morgan'ın açıkladığı anket sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi Ocak ayında gördüğü 94,5 puandan Şubat ayında 86,4 puana kadar indi.

Endeks böylece 2023 yılı Eylül ayında gördüğü seviyeye geri döndü.Endeks son 30 aydır eşik değer olan 100 puanın altında seyrediyor.

Cari koşullar endeksi 85,0 puandan 76,2 puana gerilerken, gelecek koşulları endeksi 100,9 puandan 93,2 puana indi.

Ankette enflasyon beklentileri değişmeyerek yüzde 4,5 seviyesinde kalırken, konut fiyatları enflasyonu beklentisi yüzde 4,1'den yüzde 3,4'e düştü.

İŞ DÜNYASI GÜVENİ DE GERİLEDİ

ANZ tarafından düzenlenen bir başka anket sonucuna göre, iş dünyasında da görünüm olumsuz seyretti.

ANZ iş dünyası güven endeksi Mart ayında yaklaşık 12 puan birden düşerek 34,7 puandan 22,9 puana indi.

İş dünyası aktivite endeksi ise 29,5 puandan 22,5 puana geriledi.

Açıklamada, "Fiyatlama niyetleri bir miktar gevşedi ve enflasyon beklentileri yüzde 4,0'tan yüzde 3,8'e düştü. Ancak maliyet ve ücret baskıları hala çok yüksek." denildi.

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