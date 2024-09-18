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Yeni Zelanda'da tüketici güveni yükseldi

Yeni Zelanda'da tüketici güveni yükselirken karamsar görünüm bir miktar dağıldı.

Oluşturma Tarihi 18 Eylül 2024 08:49

Son Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024 08:49

Yeni Zelanda'da Westpac McDermott Miller Tüketici Güveni Endeksi Eylül ayında 9 puan arttı; Bu, güveni hala düşük seviyelerde tutsa da, görünüm hakkındaki karamsarlığın bir kısmının azalmaya başladığına işaret ediyor.

Westpac tarafından düzenlenen ankete göre, 2024 yılı üçüncü çeyrek dönemde endeks Haziran ayında ölçülen 82,2 seviyesinden 90,8'e yükseldi. Endeks bu yükselişe rağmen üst üste 12 çeyrek dönemde de eşik değer olan 100 puanın altında kaldı.

Anket sonuçları, Yeni Zelanda'da hanehalkının mali durumlarında baskı olduğunu bildirmeye devam ediyor ve bu da harcamaları etkiliyor. Ancak, Yeni Zelanda haneleri önümüzdeki yıl ekonominin görünümü hakkında biraz daha iyimser (veya en azından daha az karamsar) hissetmeye başlıyor. Bu, son yıllarda haneleri etkileyen güçlü finansal karşı rüzgarların -özellikle yüksek enflasyon ve faiz oranları- artık azaldığını yansıtıyor.

Endeksin tüm zamanlar ortalaması 108,6 puan seviyesinde bulunuyor.

Aynı ankette, cari koşullar endeksi 3,8 puan artışla 78,2 puana, beklenti endeksi 11,8 puan artışla 99,1 puana çıktı.

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