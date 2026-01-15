Yuan 32 ayın en yüksek seviyesinde!

Çin yuanı, ABD doları karşısında Mayıs 2023 tarihinden bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Yuan, son aylarda zayıflayan dolar ve ihracatçıların yıl sonu prim ödemeleri için yerel para talebinin artmasıyla istikrarlı bir şekilde değerleniyor.

ANZ Asya Araştırma Başkanı Khoon Goh, sonraki ay yuanın daha da güçlenebileceğini belirterek, tarihsel olarak olumlu bir döneme girildiğini ifade etti.

Çin'in en büyük bayramı olan Ay Yeni Yılı bu yıl şubat ortasında kutlanacak.

Goh, PBOC'nin yuanın değer kazanmasını desteklediğini, yetkililerin para birimindeki güce rahat yaklaştığını ancak resmi kur belirlemesiyle bunu kademeli olarak yönlendirdiğini belirtildi.

PBOC, piyasa açılışı öncesinde dolar/yuan orta nokta kurunu 7,0064 olarak belirledi. Bu seviye 18 Mayıs 2023'ten bu yana en güçlü düzey olurken, Reuters tahmini olan 6,9678'in 386 pip üzerinde kaldı. Spot yuanın, günlük işlemlerde orta noktanın her iki yanında en fazla %2 sapmasına izin veriliyor.