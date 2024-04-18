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Ziraat Bankası'ndan 1,7 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

Ziraat Bankası, toplam 1,7 milyar dolarlık sendikasyon kredisi temin etti.

Oluşturma Tarihi 18 Nisan 2024 11:25

Son Güncelleme Tarihi 18 Nisan 2024 11:25

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 32 ülkeden 70 bankanın yüksek ilgisiyle sağlanan kredi, Türkiye'de bir banka tarafından tek seferde ve toplamda sağlanan en büyük ve en geniş katılımlı, sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi oldu.

Banka, 742 milyon dolar ve 884 milyon avro olmak üzere toplamda sağladığı 1,7 milyar dolarlık krediyi yüzde 132 oranında yeniledi.

"EKONOMİDE ATILAN KARARLI ADIMLAR DIŞ FİNANSMAN OLANAKLARINI ARTIRDI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Orta Vadeli Program ile uyumlu olarak uygulanan disiplinli para ve maliye politikalarının, ekonomide atılan kararlı adımlar ile kredibilite artışında yaşanan gelişmelerin, ülkeye fon akışını hızlandırdığını ve yatırımcı algısını olumlu etkileyerek dış finansman olanaklarını artırdığını belirtti.

Bu yıl gerçekleştirdikleri sendikasyon kredisinin ilave coğrafi çeşitlilik ve maliyet avantajı sunduğunu kaydeden Çakar, şu açıklamalarda bulundu:

"Sendikasyon kredimize 7 yeni ülkeden 21 yeni bankanın katıldığını görüyoruz. Ayrıca geçen yılın aynı dönemine kıyasla sendikasyon kredisi faizlerinde 175 baz puanlık bir gerileme yaşandı. Artan ilgiyi, güçlü finansal yapımıza, kaliteli insan kaynağımıza, uluslararası alanda artan iş hacmimize, dış ticaretteki etkinliğimize ve her şeyden önemlisi Türkiye ekonomisi ve bankamıza olan güvene bağlıyoruz. Bu yıl sendikasyon kredimizin performans kriteri sürdürülebilir tarım finansmanı olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda sendikasyondan elde edeceğimiz kaynaklar ile dış ticaretin finansmanının yanı sıra bankamızın ana misyonu ile uyumlu olarak sürdürülebilir tarımın finansmanını da amaçlıyoruz."

Çakar, gelecek dönemde sorumlu bankacılık yaklaşımlarını koruyacaklarını, dış ticarette paylarını artıracaklarını, dış finansmanda derinleşmeyi ve çeşitlendirmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

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