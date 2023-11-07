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AB Komisyonu'ndan devlet yardımlarını uzatma önerisi

AB Komisyonu, Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerden kaynaklanan yüksek enerji fiyatlarını telafi etmelerine olanak sağlamak için kolaylaştırılan devlet yardımlarını gelecek yıl Mart ayına kadar uzatmayı önerdi.

Oluşturma Tarihi 07 Kasım 2023 10:28

Son Güncelleme Tarihi 07 Kasım 2023 10:28

Komisyon yaptığı açıklamada, kolaylaştırıcı yardımların üç ay daha uzatılmasının AB ülkelerinin "31 Mart 2024 tarihine kadar yüksek enerji fiyatlarını telafi etmek üzere sınırlı miktarda yardım ve destek vermeye devam etmelerini" sağlayacağını belirtti.

Açıklamada, "Bu, üye devletlerin gerektiğinde destek programlarını uzatmalarına ve krizden hala etkilenen şirketlerin yaklaşan kış ısıtma döneminde gerekli destekten mahrum kalmamalarını sağlayacaktır" denildi.

Sunula teklife göre, gevşetilmiş kurallar, devlet garantileri ve sübvansiyonlu krediler gibi likidite desteği ve elektrik talebinin azaltılmasını desteklemeyi amaçlayan tedbirler için geçerli olmayacak.

Komisyon'un üye ülkelere gönderdiği taslak teklif, Geçici Kriz ve Geçiş Çerçevesi'nin geri kalan hükümlerini etkilemiyor. Çerçevenin krizle ilgili diğer bölümleri 31 Aralık 2023 olan mevcut sona erme tarihlerinin ötesine uzatılmayacak. Yeşil dönüşümü hızlandırmayı ve yakıt bağımlılığını azaltmayı amaçlayan bölümler taslak tekliften etkilenmeyecek ve 31 Aralık 2025'e kadar mevcut Çerçeve temelinde kullanılmaya devam edecek.

Komisyon, üye ülkelerden alınan geri bildirimleri dikkate alarak, Geçici Kriz ve Geçiş Çerçevesinde yapılacak sınırlı değişikliği önümüzdeki haftalarda kabul etmeyi planlamakta.

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