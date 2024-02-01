CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem AB liderleri anlaşmaya vardı: Ukrayna’ya destek miktarı belli oldu

AB liderleri anlaşmaya vardı: Ukrayna’ya destek miktarı belli oldu

Avrupa Birliği (AB) liderleri Ukrayna’ya destek miktarı için açıklama yaptı. 27 liderin tümü, AB bütçesi kapsamında Ukrayna'ya ek 50 milyar euroluk destek paketi üzerinde anlaşmaya vardı.

Oluşturma Tarihi 01 Şubat 2024 15:31

Son Güncelleme Tarihi 01 Şubat 2024 15:31

Avrupa Birliği liderleri, Ukrayna'ya da 50 milyar euroluk mali destek sağlanması konusunda anlaşmaya vardı.

Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geliyor. Brüksel'deki gündem Macaristan'ın karşı çıkması nedeniyle kabul edilemeyen bütçe oldu. Ukrayna'ya 50 milyar euroluk bir fonun eklenmesini isteyen Avrupa Birliği liderleri Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı, Ukrayna'ya finans sağlanma planına ikna etmeye çalıştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, zirvenin başladığı sıralarda sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Michel, Ukrayna'ya 50 milyar euroluk mali yardım sağlanması konusunda anlaştıklarını duyurdu. AB Konseyi Başkanı, "27 liderin tümü, AB bütçesi kapsamında Ukrayna'ya ek 50 milyar euroluk destek paketi üzerinde anlaşmaya vardı. Bu sayede Ukrayna için istikrarlı, uzun vadeli ve öngörülebilir finansman sağlanmış olacak. AB, Ukrayna'ya destek konusunda liderlik ve sorumluluk alıyor, neyin tehlikede olduğunu biliyoruz" açıklamasını yaptı.

Söz konusu plan, Ukrayna'ya 2024-2027 yılları arasında 33 milyar Euro kredi, 17 milyar Euro hibe sağlanmasını öngörüyor.

İlginizi Çekebilir
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 01 Şubat 2024 10:03
Goldman Sachs Fed ilk faiz indirimi için beklentisini güncelledi Goldman Sachs Fed ilk faiz indirimi için beklentisini güncelledi 01 Şubat 2024 08:45
Çin dünyanın en büyük araç ihracatçısı ünvanını Japonya’dan aldı Çin dünyanın en büyük araç ihracatçısı ünvanını Japonya'dan aldı 01 Şubat 2024 08:42
Almanya’da enflasyon 2021’den bu yana en düşük seviyede Almanya'da enflasyon 2021'den bu yana en düşük seviyede 31 Ocak 2024 16:45
Altın gram fiyatı 2150 lirayı görecek mi? İslam Memiş altın borcu olanları uyardı: ‘Son defa olacak’ dedi ve tarihi verdi Altın gram fiyatı 2150 lirayı görecek mi? İslam Memiş altın borcu olanları uyardı: ‘Son defa olacak’ dedi ve tarihi verdi 31 Ocak 2024 15:59
ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’nden Fed’e çağrı ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nden Fed'e çağrı 31 Ocak 2024 12:47
Lagarde gözleri o veriye çevirdi Lagarde gözleri o veriye çevirdi 31 Ocak 2024 12:42
ABD İran’a saldıracak mı? ABD İran'a saldıracak mı? 31 Ocak 2024 12:21
Nikkei 225, 26 yılın en iyi Ocak ayını geçirdi Nikkei 225, 26 yılın en iyi Ocak ayını geçirdi 31 Ocak 2024 11:37
Dünya Altın Konseyi’nden çarpıcı altın yorumu Dünya Altın Konseyi'nden çarpıcı altın yorumu 31 Ocak 2024 11:31
Dijital rublenin deneme sürecine 17 banka daha katılacak Dijital rublenin deneme sürecine 17 banka daha katılacak 31 Ocak 2024 10:48
Çin’den gelen veriler brent petrolün fiyatını düşürdü Çin'den gelen veriler brent petrolün fiyatını düşürdü 31 Ocak 2024 10:12
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.015,40
%1,5398
BORSA
1.004,67
%0,4669
ALTIN
999,01
%-0,0988
DOLAR
993,01
%-0,6991
EURO
1.056,01
%5,6011
BORSA
1.027,19
%2,7187
ALTIN
1.047,69
%4,7685
DOLAR
1.043,10
%4,3103
EURO
1.131,58
%13,1579
BORSA
1.088,11
%8,8105
ALTIN
1.057,92
%5,792
DOLAR
1.069,39
%6,9394
EURO
1.659,95
%65,995
BORSA
1.838,32
%83,832
ALTIN
1.620,96
%62,0957
DOLAR
1.652,50
%65,2504
EURO
BİST En Aktif Hisseler