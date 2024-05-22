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ABD Çin ile mücadelesinde Avrupa'nın desteğini istiyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin Çin ile mücadelesinde Avrupa ile birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 22 Mayıs 2024 09:06

Son Güncelleme Tarihi 22 Mayıs 2024 09:06

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ve Avrupa'nın Çin'in aşırı sanayi kapasitesine karşı birlikte çalışması gerektiğini belirterek, ucuz Çin ihracatı dalgasının küresel ekonomi için ciddi bir tehdit oluşturduğu uyarısında bulundu.

Yellen'in Almanya'da yaptığı bir konuşma sırasında sarf ettiği sözler, G7 maliye bakanlarının bu hafta İtalya'da yapacakları toplantının ana tartışma konularından biri olmasının beklendiğini ortaya koydu.

Yellen, Frankfurt Finans ve Yönetim Okulu'nda yaptığı konuşmada, "Çin'in sanayi politikası biz bu odada otururken uzak görünebilir, ancak stratejik ve birleşik bir şekilde yanıt vermezsek, hem ülkelerimizdeki hem de dünya genelindeki işletmelerin yaşayabilirliği riske girebilir" dedi.

ÇİN ŞOKUNU ENGELLEMESİNE YARDIMCI OLMAK İÇİN AVRUPA'YA BAKIYOR

Çin'in aşırı yeşil enerji teknolojisi üretimi son aylarda Atlantik ötesi bir endişe kaynağı haline geldi. Başkan Biden'ın yönetimindeki yetkililer, temiz enerji ve diğer yeni nesil teknolojilerin yerli üretimini finanse etme çabalarının, hızla çelik, elektrikli araba ve güneş panelleri üreten Çin tarafından baltalanacağından giderek daha fazla endişe duymaya başladılar.

Biden yönetimi şimdi, gelişmiş dünyanın 2000'li yılların başında yaşanan ve ucuz mallar karşılığında üretimin yok olmasına neden olan Çin şokunu engellemesine yardımcı olmak için Avrupa'ya bakıyor.

ABD, birleşik bir cephenin Çin'i, en büyük ticaret ortaklarının Çin elektrikli araçlarının, bataryalarının ve panellerinin Batı pazarlarına hakim olmasını engelleyecek ticari engeller koymaya hazır olduğuna ikna edeceğini umuyor.

Yellen yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin karşıtı bir politika yürütmeye çalışmadığını vurguladı ancak Çin'in eylemlerinin küresel ekonomi için koordineli bir yanıt gerektiren bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Çin'in temiz enerji teknolojisi ve diğer sektörlere hakim olma çabasına işaret ederek, bu hırsın "gelişmekte olan piyasalar da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin büyümelerine güç verebilecek endüstrileri kurmalarını da engelleyebileceğini" söyledi.

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