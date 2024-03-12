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ABD'de çelik işçileri sendikasından Çin istediği

ABD'de çelik işçileri sendikası Biden'den Çin'in gemi inşa sektörüne karşı ticaret soruşturması açmasını istiyor.

Oluşturma Tarihi 12 Mart 2024 08:27

Son Güncelleme Tarihi 12 Mart 2024 08:27

ABD'de Birleşik Çelik İşçileri Sendikası (United Steelworkers) Başkan Joe Biden'den Çin'in gemi inşa ve deniz lojistiği sektörlerindeki haksız ekonomik uygulamalarına ilişkin bir ticaret soruşturması açmasını isteyecek.

Financial Times'ın konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre USW ve diğer sendikalar ABD Ticaret Temsilciliği'ne (USTR), Çin'in küresel gemi inşasına hakim olmasına yardımcı olduğu iddia edilen ayrımcı uygulamaları özetleyen bir dilekçe sunacak.

Dilekçe, eski başkan Donald Trump'ın 2018'de Pekin ile ticaret savaşı başlattığında Çin'den ithal edilen mallara gümrük vergisi uygulanmasını haklı göstermek için kullandığı 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü uyarınca yapılacak.

Yönetimin, verilecek dilekçeye soruşturma açarak karşılık verip vermeyeceğine karar vermek için 45 günü olacak. USTR, Trump dönemindeki gümrük vergilerinin yeniden yapılandırılıp yapılandırılmayacağını ve nasıl yapılandırılacağını belirlemek üzere halihazırda bir inceleme yürütüyor.

USW Başkanı David McCall, "Amerika Birleşik Devletleri bir zamanlar ticari gemi inşa sektöründe liderdi, ancak son yirmi yılda Çin Komünist Partisi, gemi inşasına büyük yatırımlar yaparak ve yağmacı ticaret uygulamalarına girişerek küresel ticaretin tüm yelpazesine hakim olmak için kapsamlı bir strateji yürürlüğe koydu" dedi.

Sendika, yerel tedarik zincirlerini yeniden büyütme konusunda Biden yönetimiyle birlikte çalışmaktan "gurur duyduğunu" ve şimdi "ticari gemi inşa endüstrimizi canlandırarak hem ihtiyaç duyulan malların istikrarlı bir şekilde tedarik edilmesini sağlamak hem de iyi, toplumu destekleyen işler yaratmak" istediğini sözlerine ekledi.

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