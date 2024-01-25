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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları artıyor

ABD'de geçen hafta daha fazla kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulundu. Ancak yüksek faiz oranlarına, medya ve teknoloji sektörlerindeki işten çıkarma furyasına rağmen işten çıkarmalar tarihsel olarak düşük seviyelerde seyretmeye devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 25 Ocak 2024 17:06

Son Güncelleme Tarihi 25 Ocak 2024 17:06

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 20 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 25 bin kişi artarak 214 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen başvuru sayısının bu dönemde 200 bin olacağı öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi de yukarı yönlü revize edilerek 187 binden 189 bine çıkarıldı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da bir önceki haftaya kıyasla 202 bin 250'ye geriledi

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 13 Ocak ile biten haftada 27 bin kişi artarak 1 milyon 833 bine ulaştı.

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