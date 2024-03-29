CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem ABD'den Rusya'ya yeni adım

ABD'den Rusya'ya yeni adım

ABD, Rusya'ya teknoloji akışını durdurmak için bir adım daha attı.

Oluşturma Tarihi 29 Mart 2024 08:47

Son Güncelleme Tarihi 29 Mart 2024 08:47

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan Matthew Axelrod, ABD'nin Amerikan şirketlerinden 600'den fazla yabancı şirkete mal sevkiyatını durdurmalarını istediğini ve bu malların Ukrayna'yı işgalinde kullanılmak üzere Rusya'ya yönlendirilebileceği endişesini taşıdığını söyledi.

Bakan Yardımcısı Axelrod, Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz haftalarda en az 20 şirkete uyarı içeren mektuplar gönderdiğini ve bunun Rusya'nın Ukrayna'daki savaş çabalarını engellemeye yönelik son çaba olduğunu söyledi.

Axelrod, Bakanlığın Washington'daki yıllık ihracat kontrol konferansında yaptığı konuşmada, "Son birkaç hafta içinde 20'den fazla Amerikan şirketine, her biri 600'den fazla yabancı tarafın listesini içeren mektuplar gönderdik" dedi ve ekledi: "Bu mektuplarda, Amerikan şirketlerinden Rusya'ya yüksek aktarma riski nedeniyle bu taraflara sevkiyatı gönüllü olarak durdurmalarını talep ettik" dedi.

Axelrod, Ticaret, Dışişleri ve Hazine bakanlıklarındaki üst düzey ABD'li yetkililerin, ürünlerinin Rusya'ya girmesini önlemeye yardımcı olmak için atabilecekleri diğer adımları görüşmek üzere ABD'li şirketlerin üst düzey yöneticilerine de doğrudan ulaştıklarını söyledi.

İlginizi Çekebilir
Altının gramı 2 bin 280 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 280 liradan işlem görüyor 28 Mart 2024 10:47
İngiltere ekonomisi 2023’ün son çeyreğinde daraldı İngiltere ekonomisi 2023'ün son çeyreğinde daraldı 28 Mart 2024 10:41
Euro Bölgesi banka kredileri durgunlaştı Euro Bölgesi banka kredileri durgunlaştı 28 Mart 2024 13:41
Yeni Zelanda’da tüketici güveni geriledi Yeni Zelanda'da tüketici güveni geriledi 28 Mart 2024 10:37
Altın gram fiyatı 2300 liraya mı gidiyor? İslam Memiş altın için kritik 2 aralığı açıkladı Altın gram fiyatı 2300 liraya mı gidiyor? İslam Memiş altın için kritik 2 aralığı açıkladı 28 Mart 2024 10:36
Yen’in ABD doları karşısında güçlenmesi öngörülüyor Yen'in ABD doları karşısında güçlenmesi öngörülüyor 28 Mart 2024 10:33
Petrol fiyatları arz endişesiyle arttı Petrol fiyatları arz endişesiyle arttı 28 Mart 2024 09:46
Fed üyesi Waller: Faiz indirmek için acelemiz yok Fed üyesi Waller: Faiz indirmek için acelemiz yok 28 Mart 2024 08:52
Çin Avrupa pazarının %25’ini ele geçirecek Çin Avrupa pazarının %25'ini ele geçirecek 28 Mart 2024 08:50
ABD’nin kredi notu teyit edildi ABD'nin kredi notu teyit edildi 28 Mart 2024 08:48
Küresel piyasalar ABD büyüme verileri öncesinde pozitif seyrediyor Küresel piyasalar ABD büyüme verileri öncesinde pozitif seyrediyor 28 Mart 2024 09:12
Yellen’den Çin açıklaması: ABD’deki üretimi sıkıştırıyor Yellen'den Çin açıklaması: ABD'deki üretimi sıkıştırıyor 28 Mart 2024 08:47
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,14
%0,2144
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
995,74
%-0,4261
EURO
994,78
%-0,5216
DOLAR
1.198,30
%19,8297
ALTIN
1.013,94
%1,3942
BORSA
1.119,09
%11,9093
EURO
1.120,25
%12,0249
DOLAR
1.269,36
%26,9363
ALTIN
989,16
%-1,084
BORSA
1.147,30
%14,73
EURO
1.131,19
%13,1193
DOLAR
2.144,55
%114,455
ALTIN
1.816,79
%81,6793
BORSA
1.772,89
%77,2888
EURO
1.733,23
%73,3226
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler