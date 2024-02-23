ABD'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi

ABD Hazine Bakanlığı sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre ABD, Rus ekonomisini sıkıştırmaya yönelik en kapsamlı hamlesiyle Rusya'nın savaş makinesiyle bağlantılı 500'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulayacak.



Sözcü, kararların bugün Dışişleri ve Hazine Bakanlıkları tarafından açıklanacağını söyledi.



Uluslararası Para Fonu'na göre, Rus ekonomisi başlangıçta küçülmüş ve ruble değer kaybetmiş olsa da, ülke sonunda toparlandı ve bu yıl %2,6 oranında büyümesi bekleniyor. Yine de bazı uzmanlar Rusya'nın GSYH'sinin 2030'da aksi durumda olacağından yaklaşık %10 daha düşük olacağına inanıyor.