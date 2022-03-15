Akaryakıt fiyatları tercih değiştirdi! İkinci el araçta yeni gözde oldu

Sıfır ya da ikinci el araç alacakların dikkat ettikleri konular arasında yakıt da önemli bir yere sahipti. Daha az yakıt harcadığı ve daha çok kilometre yapılabildiği gerekçesiyle tercih edilen dizel araçlar, motorin ve benzin arasındaki fiyat farkının kapanmasıyla eskisi kadar rağbet görmemeye başladı. Akaryakıttaki fiyat artışı, alıcının araç tercihini de değiştirdi. İkinci el araç piyasasında durgunluk yaşandığını ifade eden oto galericiler, benzinli ve daha düşük motor hacmine sahip araçlara olan rağbetin arttığına dikkat çekti.





'DİZEL İLE BENZİN ARASINDAKİ REKABET KAPANDI'



Oto galeri sahibi Serkan Keleş, kış aylarında piyasalarda genel bir durgunluğun her zaman söz konusu olduğuna dikkat çekerek, "Yakıtlardaki zam ve diğer giderlere baktığımızda şu an yine durağan geçiyor. Genel olarak ikinci el araçta sıkıntılarımız oldu ve olacak gibi de gözüküyor. İnsanların tercihleri değişmeye başladı. 1.6 fosil yakıtlarda dizeli araçları tercih ediyorlardı ama şimdi dizel ile benzin fiyatı arasındaki rekabet kapandığı için insanlar ben bunu niye kullanıyorum diye düşünmeye başladı. Hem uzun ve periyodik bakımlarda sıkıntı oluşuyor" ifadelerini kullandı.





BENZİNLİ ARAÇLAR DAHA UCUZA MAL OLUYOR



Keleş, benzinli araçların daha ucuza denk geldiğini belirterek, "1.6 motor ortalama araba fiyatları 400-500 binin üzerinde gelirken, 1.2 motorlar 350 bin aralığında makul fiyatta kalıyor. 1.6 dizelleri 600-700 bin bandında alıyorlar. Aradaki fiyat farkı bize yeni bir sayfa oluşturdu" dedi.

'BENZİNLİ ARAÇ TEDARİĞİNDE BİR SIKINTI YOK'



Benzinli araca olan talebin daha da artacağını söyleyen Keleş, "Beklentimiz benzinli 1.2 ve 1.0 motor araçlarda yoğun olacağı kanısındayız. İnsanlar da ekonomik olarak bu araçlara yöneldi. Benzinli araçların tedarikinde bir sıkıntı yok. Büyük tedarik firmaları benzinli araçları geçen yıldan bu yana Türkiye'ye girişlerini yapmışlardı" diye konuştu.

'ELEKTRİKLİ ARACA DA TALEP VAR; DİZEL ARAÇLAR DAHA MASRAFLI'



Galeri sahibi Engin Muti ise, "Eskiden dizel araç daha çok tercih ediliyordu ama şimdi dizel ve benzinli arasında neredeyse fark kalmadı. Elektrikli araçla ilgili insanların talepleri oluyor. Eskiden elektrikli araçlardan korkuyorlardı ama şu anda yaygın olunca insanlar da elektrikli araçlara dönüyorlar. Dizel araçlar biraz daha masraflı olduğu için müşterilerimiz benzinli araca yöneliyor" dedi.

'BENZİNLİ ARACA OLAN RAĞBET ARTIYOR'



Galeri sahibi Yavuz Çolakel de, "Eskiden dizele olan rağbet daha fazlaydı çünkü yakıt daha uygundu. İnsanların da dizel araçlara alışkanlığı vardı. Şu an iş değişti ve dizel yakıtlar yükseldi benzinli araçlara olan rağbet biraz daha artıyor. Her zaman benzinli araç almak daha makul çünkü masrafları daha az ve daha performanslı" diye konuştu.