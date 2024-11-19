Almanya ekonomisi yıl sonunda durgunlaşacak

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisi hakkında yapıldığı açıklamada yurt dışından gelen talep ve yatırımların zayıf kalması nedeniyle üçüncü çeyrekteki toparlanmanın dördüncü çeyrekte devam edeceğine dair çok az işaret olduğunu belirtti.

GÖZLE GÖRÜLÜR TOPARLANMA ZOR

Bundesbank aylık raporunda "Bu nedenle tüm temel talep bileşenleri şu anda Alman ekonomisinde kısa vadede gözle görülür bir toparlanma için çok az neden sunuyor" dedi. "Yeni tarife engelleri için siyasi talepler uluslararası ticaret için önemli ek riskler oluşturuyor" uyarısında bulunan Bundesbank, yakın zamana kadar enflasyonda yeni bir sıçrama olabileceğine dair endişe kaynağı olan yüksek ücret artışının, toplu sözleşmeler için üçüncü çeyrekte %8,8 ile zirve yaptığını ve şimdi muhtemelen "belirgin bir şekilde daha düşük" olacağını söyledi.

Bundesbank raporunda, "Uzun süredir devam eden ekonomik zayıflık ve önemli ölçüde düşen enflasyon oranları göz önünde bulundurulduğunda, yaklaşan ücret müzakerelerinin geçtiğimiz iki yıla kıyasla belirgin ölçüde daha düşük anlaşmalarla sonuçlanması beklenmektedir" değerlendirmesi de yapıldı