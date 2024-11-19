CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem

Almanya ekonomisi yıl sonunda durgunlaşacak

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülke ekonomisine yönelik görünümle ilgili bilgi verdi. Banka, işgücü piyasasının yumuşamaya devam etmesi ve olası yeni ticaret tarifelerinin yaklaşması nedeniyle Alman ekonomisinin yılın son üç ayında durgunlaşmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Oluşturma Tarihi 19 Kasım 2024 14:23

Son Güncelleme Tarihi 19 Kasım 2024 14:33

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisi hakkında yapıldığı açıklamada yurt dışından gelen talep ve yatırımların zayıf kalması nedeniyle üçüncü çeyrekteki toparlanmanın dördüncü çeyrekte devam edeceğine dair çok az işaret olduğunu belirtti.

GÖZLE GÖRÜLÜR TOPARLANMA ZOR

Bundesbank aylık raporunda "Bu nedenle tüm temel talep bileşenleri şu anda Alman ekonomisinde kısa vadede gözle görülür bir toparlanma için çok az neden sunuyor" dedi. "Yeni tarife engelleri için siyasi talepler uluslararası ticaret için önemli ek riskler oluşturuyor" uyarısında bulunan Bundesbank, yakın zamana kadar enflasyonda yeni bir sıçrama olabileceğine dair endişe kaynağı olan yüksek ücret artışının, toplu sözleşmeler için üçüncü çeyrekte %8,8 ile zirve yaptığını ve şimdi muhtemelen "belirgin bir şekilde daha düşük" olacağını söyledi.

Bundesbank raporunda, "Uzun süredir devam eden ekonomik zayıflık ve önemli ölçüde düşen enflasyon oranları göz önünde bulundurulduğunda, yaklaşan ücret müzakerelerinin geçtiğimiz iki yıla kıyasla belirgin ölçüde daha düşük anlaşmalarla sonuçlanması beklenmektedir" değerlendirmesi de yapıldı

İlginizi Çekebilir
Avrupa borsalarında İtalya negatif ayrıştı Avrupa borsalarında İtalya negatif ayrıştı 18 Kasım 2024 11:55
Hizmet üretim endeksi eylülde değişmedi Hizmet üretim endeksi eylülde değişmedi 18 Kasım 2024 10:40
Kısa vadeli dış borç stoku eylülde arttı Kısa vadeli dış borç stoku eylülde arttı 18 Kasım 2024 10:36
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı 18 Kasım 2024 09:08
Brent petrol yeni haftaya 71 doların üzerinde başladı Brent petrol yeni haftaya 71 doların üzerinde başladı 18 Kasım 2024 08:50
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı 16 Kasım 2024 11:41
CI, Türkiye’nin kredi notunu yükseltti CI, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti 16 Kasım 2024 09:50
Altın, borsa ve emeklilik fonları! Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Altın, borsa ve emeklilik fonları! Haftanın en çok kazandıranı belli oldu 16 Kasım 2024 08:49
Çin’de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor 15 Kasım 2024 14:21
İngiltere ekonomisi ılımlı büyüdü İngiltere ekonomisi ılımlı büyüdü 15 Kasım 2024 10:30
Brent petrolde arz etkisi yaşanıyor Brent petrolde arz etkisi yaşanıyor 15 Kasım 2024 09:40
Fitch: ABD kredi ortamı politika değişiklikleriyle değişebilir Fitch: ABD kredi ortamı politika değişiklikleriyle değişebilir 15 Kasım 2024 08:41
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler