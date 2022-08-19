Bundestag Enerji Komitesi üyelerinden Sol Parti milletvekili Klaus Ernst, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Almanya'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların acısı çekmemesi gerektiğini, doğal gaz konusunda Rusya ile müzakere edilmesinin akıllıca olacağını söyledi.

Hür Demokrat Parti'nin Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'de Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının açılmasının Alman hükümetinin önceliği olması gerektiğini belirtti.

"Kuzey Akım 2'nin açılmaması için iyi bir neden yok" diye konuşan Kubicki, kış öncesinde doğal gaz depolarının dolması için Kuzey Akım 2'nin mümkün olan en kısa zamanda açılması gerektiğini savundu.