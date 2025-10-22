Altın fiyatları için Citi'den yeni tahmin

ABD'de hükümetin kapanması ve Trump'ın Çin'e karşı ticaret savaşlarının fitilini ateşlemesiyle yükselen altın fiyatları, ABD-Çin ekseninde başlayan yumuşama ile düşüşe geçti. Tarihi yükselişin ardından ons altın ise son 12 yılın en sert düşüşünü yaşadı. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından ABD merkezli Citibank, kısa vadeli tahminini açıkladı.

ALTINDA KISA VADELİ TAHMİN

ABD merkezli dev banka Citi, kısa vadede altın fiyatlarındaki iyimser tavrını değiştirdi. Banka 3 aylık bir süreçte spot altında ons başına 4 bin dolar seviyesinden seyir göreceğini açıkladı.

Banka, ABD hükümetinin yeniden faaliyete geçmesi ve ABD-Çin arasında olası bir anlaşma neticesinde gelecek 2-3 haftada altın fiyatlarında konsolidasyona işaret etti.

ALTIN HARİÇ DİĞER METALLERDE BEKLENTİ NE?

Altın için kısa vadede düşüş öngören Citi, orta vadede ise temel metallerde yükseliş bekliyor. Banka, bakırın 6-12 ay içinde ton başına 12 bin dolara, alüminyumun ise 2027 yılına kadar ton başına 3 bin 500 dolara tırmanacağını öngördü.

Öte yandan pazartesi günü 4.381 dolara kadar yükselen ons altın 4.070 dolar seviyesinden işlem görüyor.