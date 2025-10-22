CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Altın fiyatları için Citi'den yeni tahmin

Altın fiyatları için Citi'den yeni tahmin

Citibank, altın fiyatları için kısa vadeli tahminini açıkladı. Banka, spot altında ons başına düşüş öngördü.

Oluşturma Tarihi 22 Ekim 2025 13:19

Son Güncelleme Tarihi 22 Ekim 2025 13:42

ABD'de hükümetin kapanması ve Trump'ın Çin'e karşı ticaret savaşlarının fitilini ateşlemesiyle yükselen altın fiyatları, ABD-Çin ekseninde başlayan yumuşama ile düşüşe geçti. Tarihi yükselişin ardından ons altın ise son 12 yılın en sert düşüşünü yaşadı. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından ABD merkezli Citibank, kısa vadeli tahminini açıkladı.

ALTINDA KISA VADELİ TAHMİN

ABD merkezli dev banka Citi, kısa vadede altın fiyatlarındaki iyimser tavrını değiştirdi. Banka 3 aylık bir süreçte spot altında ons başına 4 bin dolar seviyesinden seyir göreceğini açıkladı.

Banka, ABD hükümetinin yeniden faaliyete geçmesi ve ABD-Çin arasında olası bir anlaşma neticesinde gelecek 2-3 haftada altın fiyatlarında konsolidasyona işaret etti.

ALTIN HARİÇ DİĞER METALLERDE BEKLENTİ NE?

Altın için kısa vadede düşüş öngören Citi, orta vadede ise temel metallerde yükseliş bekliyor. Banka, bakırın 6-12 ay içinde ton başına 12 bin dolara, alüminyumun ise 2027 yılına kadar ton başına 3 bin 500 dolara tırmanacağını öngördü.

Öte yandan pazartesi günü 4.381 dolara kadar yükselen ons altın 4.070 dolar seviyesinden işlem görüyor.

İlginizi Çekebilir
Brent petrolün varili 61,06 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 61,06 dolardan işlem görüyor 21 Ekim 2025 09:47
ABD’de geçici bütçe tasarısına onay çıkmadı ABD'de geçici bütçe tasarısına onay çıkmadı 21 Ekim 2025 09:45
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 21 Ekim 2025 09:30
Trump, Çin ile ticaret anlaşmasına hazırlanıyor Trump, Çin ile ticaret anlaşmasına hazırlanıyor 21 Ekim 2025 09:22
Piyasalar ticaret gerilimlerinin azalmasıyla pozitif seyrediyor Piyasalar ticaret gerilimlerinin azalmasıyla pozitif seyrediyor 21 Ekim 2025 09:05
Almanya’nın vergi gelirleri arttı Almanya'nın vergi gelirleri arttı 21 Ekim 2025 08:46
Goldman Sachs, Brent petrol için yeni öngörüsünü açıkladı Goldman Sachs, Brent petrol için yeni öngörüsünü açıkladı 21 Ekim 2025 08:44
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi 18 Ekim 2025 10:24
Trump’tan ithal araçlara yeni tarife hamlesi! Trump’tan ithal araçlara yeni tarife hamlesi! 18 Ekim 2025 09:05
Altının kilogram fiyatı 6 milyon TL’yi aştı! Altının kilogram fiyatı 6 milyon TL'yi aştı! 17 Ekim 2025 16:55
Avro Bölgesi’nde eylül ayı enflasyonu belli oldu Avro Bölgesi'nde eylül ayı enflasyonu belli oldu 17 Ekim 2025 13:03
Elektrik ve elektronik sektöründen rekor ihracat Elektrik ve elektronik sektöründen rekor ihracat 17 Ekim 2025 11:09
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler