CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Altın fiyatları için rekor tahmin! Dünyanın en büyük bankası tarih ve rakam verdi

Altın fiyatları için rekor tahmin! Dünyanın en büyük bankası tarih ve rakam verdi

ABD Merkezli bankacılık devi JP Morgan altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrası yeni beklentisini açıkladı. Üç yıl içinde altının yüzde 110 artacağını öngören Morgan, spot altının ons fiyatı için 5.000 dolar üstünü işaret etti.

Oluşturma Tarihi 23 Ekim 2025 15:21

Son Güncelleme Tarihi 23 Ekim 2025 15:24

ABD-Çin yumuşaması ve kar satışları ile yönünü aşağı çeviren altın, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar ile yeniden toparlanma aşamasına geçti. Pazartesi günü gördüğü 4381 dolar ile tarihi seviyeleri gören ons altın, salı ve çarşamba günü yaşadığı sert düşüş ile 4.060 dolara kadar düştü. Gerilimin yeniden tırmanmasıyla spot altının onsu 4.100 dolar bandını hızla yeniden aştı.

Altın fiyatlarında yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği merak konusu olurken dünyanın en büyük bankası JPMorgan'dan dikkat çeken tahmin geldi.

3 YILDA YÜZDE 110 ARTIŞ

ABD'li yatırım bankası JPMorgan'ın stratejistlerine göre, yatırımcıların güvenli liman arayışının sürmesi halinde altın fiyatları önümüzdeki üç yıl içinde yüzde 110 artış gösterebilir. Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki ekip, yatırımcıların hisse senedi piyasalarındaki dalgalanmalara karşı korunmak için altına yöneldiğini ifade etti.

SERT DÜŞÜŞE ALGORİTMATİK FONLAR SEBEP OLDU

Uzmanlara göre, altındaki son sert değer kaybı bireysel yatırımcı kaynaklı değil, vadeli işlem kontratlarında kar realizasyonu yapan algoritmik fonlardan kaynaklandı.

ALTINA AYRILAN PAY İKİ KATINA ÇIKABİLİR

JPMorgan analizine göre, bankacılık dışı yatırımcıların altına ayırdığı pay şu anda toplam varlıklarının yüzde 2,6'sına denk geliyor. Ancak, yatırımcılar uzun vadeli tahviller yerine altını tercih etmeye devam ederse bu oranın yüzde 4,6'ya çıkabileceği ve fiyatların buna paralel biçimde iki katına yaklaşabileceği tahmin ediliyor.

2026 SONU İÇİN REKOR BEKLENTİ

JPMorgan 2026 yılının son çeyreğine işaret ederek, ons altının 5.050 dolara yükselmesini bekliyor. Goldman Sachs ise 2026 sonu için ons başına 4.900 dolar hedefini korudu.

İlginizi Çekebilir
Dünya borsaları İstanbul’da bir araya geldi Dünya borsaları İstanbul'da bir araya geldi 22 Ekim 2025 13:01
Çin’de işsizlik oranı belli oldu: Genç işsizlik yüzde 17,7 Çin'de işsizlik oranı belli oldu: Genç işsizlik yüzde 17,7 22 Ekim 2025 09:43
İngiltere’de enflasyon eylülde yatay seyretti İngiltere'de enflasyon eylülde yatay seyretti 22 Ekim 2025 09:38
Trump’ın ABD-Çin görüşmesine ilişkin mesajı piyasalarda tedirginlik oluşturdu Trump'ın ABD-Çin görüşmesine ilişkin mesajı piyasalarda tedirginlik oluşturdu 22 Ekim 2025 09:27
Japonya’nın ihracatı artış gösterdi Japonya'nın ihracatı artış gösterdi 22 Ekim 2025 09:15
Trump: Xi ile görüşme iyi bir ticaret anlaşmasıyla sonuçlanabilir Trump: Xi ile görüşme iyi bir ticaret anlaşmasıyla sonuçlanabilir 22 Ekim 2025 09:13
Çin Ticaret Bakanı AB ile acil görüşme için Brüksel’e davet edildi Çin Ticaret Bakanı AB ile acil görüşme için Brüksel'e davet edildi 22 Ekim 2025 09:10
AB’den yeni ehliyet kuralları! Cezalar artık tüm Avrupa’da geçerli olacak AB'den yeni ehliyet kuralları! Cezalar artık tüm Avrupa'da geçerli olacak 21 Ekim 2025 16:15
Altının onsu ticaret gerilimlerinin azalmasının ardından geriledi Altının onsu ticaret gerilimlerinin azalmasının ardından geriledi 21 Ekim 2025 14:40
Avro Bölgesi’nde kamu borcu yükseldi Avro Bölgesi'nde kamu borcu yükseldi 21 Ekim 2025 14:23
ECB’den Avrupa bankaları için ’dolar’ uyarısı ECB'den Avrupa bankaları için 'dolar' uyarısı 21 Ekim 2025 13:38
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 21 Ekim 2025 13:13
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler