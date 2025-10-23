Altın fiyatları için rekor tahmin! Dünyanın en büyük bankası tarih ve rakam verdi

ABD-Çin yumuşaması ve kar satışları ile yönünü aşağı çeviren altın, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar ile yeniden toparlanma aşamasına geçti. Pazartesi günü gördüğü 4381 dolar ile tarihi seviyeleri gören ons altın, salı ve çarşamba günü yaşadığı sert düşüş ile 4.060 dolara kadar düştü. Gerilimin yeniden tırmanmasıyla spot altının onsu 4.100 dolar bandını hızla yeniden aştı.

Altın fiyatlarında yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği merak konusu olurken dünyanın en büyük bankası JPMorgan'dan dikkat çeken tahmin geldi.

3 YILDA YÜZDE 110 ARTIŞ

ABD'li yatırım bankası JPMorgan'ın stratejistlerine göre, yatırımcıların güvenli liman arayışının sürmesi halinde altın fiyatları önümüzdeki üç yıl içinde yüzde 110 artış gösterebilir. Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki ekip, yatırımcıların hisse senedi piyasalarındaki dalgalanmalara karşı korunmak için altına yöneldiğini ifade etti.

SERT DÜŞÜŞE ALGORİTMATİK FONLAR SEBEP OLDU

Uzmanlara göre, altındaki son sert değer kaybı bireysel yatırımcı kaynaklı değil, vadeli işlem kontratlarında kar realizasyonu yapan algoritmik fonlardan kaynaklandı.

ALTINA AYRILAN PAY İKİ KATINA ÇIKABİLİR

JPMorgan analizine göre, bankacılık dışı yatırımcıların altına ayırdığı pay şu anda toplam varlıklarının yüzde 2,6'sına denk geliyor. Ancak, yatırımcılar uzun vadeli tahviller yerine altını tercih etmeye devam ederse bu oranın yüzde 4,6'ya çıkabileceği ve fiyatların buna paralel biçimde iki katına yaklaşabileceği tahmin ediliyor.

2026 SONU İÇİN REKOR BEKLENTİ

JPMorgan 2026 yılının son çeyreğine işaret ederek, ons altının 5.050 dolara yükselmesini bekliyor. Goldman Sachs ise 2026 sonu için ons başına 4.900 dolar hedefini korudu.