CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem ANZ Yeni Zelanda'nın faiz artıracağını öngörüyor

ANZ Yeni Zelanda'nın faiz artıracağını öngörüyor

ANZ, Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın (RBNZ) faiz artıracağı yönündeki öngörüsünü koruduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 14 Şubat 2024 09:02

Son Güncelleme Tarihi 14 Şubat 2024 09:02

ANZ, anket sonuçlarında enflasyonda gerileme öngörülmesine rağmen, Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın (RBNZ) faiz artıracağı yönündeki öngörüsünü korudu.

RBNZ tarafından düzenlenen üç aylık Enflasyon Anketi sonucunda, 1 yıl sonrası için tüketici fiyat artışı beklentisi yüzde 3,60'dan yüzde 3,22'ye indi.

ANZ'nin Baş Ekonomisti Sharon Zollner, enflasyon beklentilerindeki düşüşe rağmen RBNZ'nin faiz artırımına gideceği yönündeki görüşüne sadık olduğunu yineledi.

ANZ Baş Ekonomistine göre, RBNZ Şubat ve Nisan toplantısında faizi toplam 50 baz puan artıracak.

Zollner, anket sonuçlarına rağmen konut fiyatlarında artışın sürdüğünü, ABD enflasyonunun da beklenenden yüksek olduğunu belirtti. Baş Ekonomist, bugün açıklanan elektronik kartla perakende işlemlerin de sağlam kaldığına işaret etti. Elektronik kartla perakende harcamalar Ocak'ta aylık yüzde 1,7, yıllık yüzde 1,6 artış gösterdi.

Zollner, oyunun kurallarında değişen bir şey olmadığını belirtti.

RBNZ'nin önümüzdeki ilk toplantısı 28 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

İlginizi Çekebilir
IMF üyesi Gopinath: Faiz indirimlerinde temkinli hareket etmek önemlidir IMF üyesi Gopinath: Faiz indirimlerinde temkinli hareket etmek önemlidir 13 Şubat 2024 09:19
Yeni Zelanda’da enflasyon beklentilerinde düşüş sürüyor Yeni Zelanda'da enflasyon beklentilerinde düşüş sürüyor 13 Şubat 2024 09:16
AB, Rus varlıkları için ilk adımı attı AB, Rus varlıkları için ilk adımı attı 13 Şubat 2024 09:11
Küresel piyasalarda gözler ABD’nin enflasyon verilerinde Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerinde 13 Şubat 2024 09:23
ABD’de federal bütçe açığı keskin düştü ABD'de federal bütçe açığı keskin düştü 13 Şubat 2024 09:08
BoE’den sigortacılara stres testi kararı BoE'den sigortacılara stres testi kararı 13 Şubat 2024 09:05
Goldman Sachs: İngiltere düşük performans gösterdi Goldman Sachs: İngiltere düşük performans gösterdi 13 Şubat 2024 09:02
Fed üyesi Bostic: Faiz indiriminde ilk hamle yaz aylarında gelir Fed üyesi Bostic: Faiz indiriminde ilk hamle yaz aylarında gelir 13 Şubat 2024 08:55
ECB üyesi Buch: Bankalar risk ortamıyla karşı karşıyalar ECB üyesi Buch: Bankalar risk ortamıyla karşı karşıyalar 13 Şubat 2024 08:52
Türkiye’nin kredi risk primi geriledi Türkiye'nin kredi risk primi geriledi 12 Şubat 2024 16:41
Hazine 24,8 milyar lira borçlandı Hazine 24,8 milyar lira borçlandı 12 Şubat 2024 16:15
Ifo: Alman imalatçılar malzeme stokluyor Ifo: Alman imalatçılar malzeme stokluyor 12 Şubat 2024 15:40
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.001,62
%0,1623
DOLAR
1.000,37
%0,0373
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
997,58
%-0,2417
EURO
1.066,00
%6,5999
DOLAR
1.014,24
%1,4237
ALTIN
1.024,76
%2,4759
BORSA
1.054,28
%5,4278
EURO
1.076,41
%7,6413
DOLAR
1.074,39
%7,4387
ALTIN
1.126,16
%12,6155
BORSA
1.080,85
%8,0851
EURO
1.649,29
%64,9292
DOLAR
1.815,14
%81,5144
ALTIN
1.996,30
%99,6298
BORSA
1.670,21
%67,0207
EURO
BİST En Aktif Hisseler