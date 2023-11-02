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Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 124 milyar 981 milyon lira artarak, 10 trilyon 924 milyar 148 milyon liraya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 02 Kasım 2023 15:01

Son Güncelleme Tarihi 02 Kasım 2023 15:01

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 27 Ekim itibarıyla 124 milyar 981 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 799 milyar 168 milyon liradan 10 trilyon 924 milyar 148 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 157 milyar 653 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,1 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı 13 trilyon 907 milyar 415 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 457,9 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Bültene göre, tüketici kredilerinin tutarı 27 Ekim itibarıyla 11 milyar 745 milyon lira artışla 1 trilyon 457 milyar 885 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 443 milyar 315 milyon lirası konut, 88 milyar 623 milyon lirası taşıt ve 925 milyar 947 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 15 milyar 11 milyon lira artarak 1 trilyon 273 milyar 230 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,9 artışla 991 milyar 851 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 433 milyar 319 milyon lirası taksitli, 558 milyar 532 milyon lirası taksitsiz borçlardan oluştu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 27 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre 514 milyon lira artarak 170 milyar 223 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 144 milyar 583 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 4 milyar 152 milyon lira artarak 2 trilyon 351 milyar 670 milyon lira oldu.

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