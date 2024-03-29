CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Bankacılık sektörünün aktifleri şubatta 24,7 trilyon lira oldu

Bankacılık sektörünün aktifleri şubatta 24,7 trilyon lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü şubat itibarıyla 2023 sonuna kıyasla yüzde 4,7 artarak 24 trilyon 662 milyar liraya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 29 Mart 2024 14:54

Son Güncelleme Tarihi 29 Mart 2024 14:54

BDDK tarafından, Şubat 2024 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı. Rapora göre, şubatta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 24 trilyon 662 milyar 11 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2023 sonuna göre 1 trilyon 111 milyar 779 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 4,7 oldu.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2023 sonuna göre yüzde 5,9 artarak 12 trilyon 365 milyar 518 milyon liraya, menkul değerler toplamı da yüzde 7,3 yükselerek 4 trilyon 259 milyar 295 milyon liraya çıktı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,55 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2023 sonuna göre yüzde 1,9 artarak 15 trilyon 140 milyar 382 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 3,6 artışla 2 trilyon 231 milyar 1 milyon liraya ulaştı.

Şubat sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 74 milyar 734 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16,63 seviyesinde gerçekleşti.

İlginizi Çekebilir
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 29 Mart 2024 10:00
Çin sermayenin taşınmasını kolaylaştıracak Çin sermayenin taşınmasını kolaylaştıracak 29 Mart 2024 08:26
Japonya’da konut başlangıçları düşüyor Japonya'da konut başlangıçları düşüyor 29 Mart 2024 08:23
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları düştü ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü 28 Mart 2024 16:22
Yabancılar 428,8 milyon dolarla hisse senedi aldı Yabancılar 428,8 milyon dolarla hisse senedi aldı 28 Mart 2024 16:11
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 416 bin liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 2 milyon 416 bin liraya yükseldi 28 Mart 2024 17:09
ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü 28 Mart 2024 15:38
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 12 trilyon 711 milyar lira oldu Bankacılık sektörünün kredi hacmi 12 trilyon 711 milyar lira oldu 28 Mart 2024 15:18
Merkez Bankası rezervleri 123,8 milyar dolar oldu Merkez Bankası rezervleri 123,8 milyar dolar oldu 28 Mart 2024 15:15
Euro Bölgesi’nde şirket kredilerinde artış görüldü Euro Bölgesi'nde şirket kredilerinde artış görüldü 28 Mart 2024 14:45
Dolar Endeksi 6 haftanın en yükseğinde Dolar Endeksi 6 haftanın en yükseğinde 28 Mart 2024 11:23
Citi Çin için büyüme tahminini yükseltti Citi Çin için büyüme tahminini yükseltti 28 Mart 2024 10:52
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,26
%0,2263
ALTIN
1.001,58
%0,1579
BORSA
1.000,31
%0,0308
DOLAR
995,74
%-0,4261
EURO
1.198,44
%19,8439
ALTIN
994,93
%-0,5075
BORSA
1.120,59
%12,0594
DOLAR
1.119,09
%11,9093
EURO
1.269,51
%26,9513
ALTIN
1.003,53
%0,3526
BORSA
1.131,54
%13,1542
DOLAR
1.147,30
%14,73
EURO
2.144,80
%114,4804
ALTIN
1.890,14
%89,0139
BORSA
1.733,76
%73,3761
DOLAR
1.772,89
%77,2888
EURO
BİST En Aktif Hisseler