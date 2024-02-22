CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 43 milyar 179 milyon lira artarak 12 trilyon 52 milyar 166 milyon liraya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 22 Şubat 2024 16:56

Son Güncelleme Tarihi 22 Şubat 2024 16:56

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 16 Şubat itibarıyla 43 milyar 179 milyon lira artış gösterdi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 12 trilyon 8 milyar 987 milyon liradan 12 trilyon 52 milyar 166 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 211 milyar 745 milyon lira arttı. Toplam mevduat 15 trilyon 78 milyar 187 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 539 MİLYAR LİRA OLDU

Tüketici kredilerinin tutarı, 16 Şubat itibarıyla 308 milyon lira azalışla 1 trilyon 538 milyar 686 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 436 milyar 892 milyon lirası konut, 92 milyar 890 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 8 milyar 903 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 7 milyar 863 milyon lira artarak 1 trilyon 479 milyar 344 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,5 azalışla 1 trilyon 244 milyar 733 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 555 milyar 373 milyon lirasını taksitli, 689 milyar 359 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 16 Şubat itibarıyla önceki haftaya göre 301 milyon lira azalarak 196 milyar 754 milyon liraya geriledi. Takipteki alacakların 160 milyar 269 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 16 milyar 574 milyon lira artarak 2 trilyon 635 milyar 725 milyon lira oldu.

İlginizi Çekebilir
JP Morgan’dan yatırımcılara uyarı JP Morgan'dan yatırımcılara uyarı 22 Şubat 2024 09:38
S&P Global, ilk faiz indirimine ilişkin beklentilerini değiştirmedi S&P Global, ilk faiz indirimine ilişkin beklentilerini değiştirmedi 22 Şubat 2024 09:29
Güney Kore Merkez Bankası 9. kez faizi sabit tuttu Güney Kore Merkez Bankası 9. kez faizi sabit tuttu 22 Şubat 2024 09:26
Fed üyesi Bowman’dan faiz mesajı Fed üyesi Bowman'dan faiz mesajı 22 Şubat 2024 09:22
Yurt içinde gözler TCMB’nin para politikası kararlarına çevrildi Yurt içinde gözler TCMB'nin para politikası kararlarına çevrildi 22 Şubat 2024 09:05
BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKİKA: EPDK’nın açıklaması sonrası çifte indirim! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKİKA: EPDK'nın açıklaması sonrası çifte indirim! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 22 Şubat 2024 09:03
Emekli promosyon kampanyaları yenileniyor! İşte 2024 Ziraat, Akbank, Garanti ve İş Bankası dahil en yüksek banka promosyonu Emekli promosyon kampanyaları yenileniyor! İşte 2024 Ziraat, Akbank, Garanti ve İş Bankası dahil en yüksek banka promosyonu 21 Şubat 2024 18:26
ABD’de mortgage faizleri yeniden yüzde 7’nin üzerinde ABD'de mortgage faizleri yeniden yüzde 7'nin üzerinde 21 Şubat 2024 17:37
OECD ülkelerinde zayıf büyüme OECD ülkelerinde zayıf büyüme 21 Şubat 2024 17:32
Türk bankaları 2023’te ne kadar kar elde etti? Türk bankaları 2023'te ne kadar kar elde etti? 21 Şubat 2024 15:02
TCMB’nin TL depo alım ihalesine 20 milyar liralık teklif TCMB'nin TL depo alım ihalesine 20 milyar liralık teklif 21 Şubat 2024 12:32
Rusya’dan Afrika’ya bedelsiz tahıl sevkiyatı Rusya'dan Afrika'ya bedelsiz tahıl sevkiyatı 21 Şubat 2024 12:26
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.007,03
%0,7025
BORSA
1.002,98
%0,2976
EURO
1.002,35
%0,2345
ALTIN
998,88
%-0,1121
DOLAR
1.033,67
%3,367
BORSA
1.075,99
%7,599
EURO
1.042,42
%4,2422
ALTIN
1.077,92
%7,792
DOLAR
1.172,68
%17,2676
BORSA
1.103,11
%10,311
EURO
1.104,24
%10,4244
ALTIN
1.088,45
%8,8451
DOLAR
1.821,10
%82,1097
BORSA
1.704,60
%70,4603
EURO
1.865,59
%86,5587
ALTIN
1.667,74
%66,7736
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler