CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 26 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 156,8 milyar lira artarak 17 trilyon 401 milyar 922 milyon 768 bin liraya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 01 Ağustos 2024 16:15

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 26 Temmuz ile biten haftada 156 milyar 784 milyon 422 bin lira artışla 17 trilyon 401 milyar 922 milyon 768 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,84 artışla 10 trilyon 547 milyar 446 milyon 517 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,14 azalışla 6 trilyon 136 milyar 573 milyon 343 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 195 milyar 978 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 165 milyar 186 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 26 Temmuz itibarıyla 771 milyon dolarlık artış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,95 artarak 1 trilyon 656 milyar 314 milyon 294 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,66 artışla 1 trilyon 598 milyar 83 milyon 376 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 1,87 yükselişle 1 trilyon 962 milyar 189 milyon 389 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 405 milyar 562 milyon 422 bin lirası konut, 66 milyar 942 milyon 635 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 183 milyar 809 milyon 237 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 26 Temmuz ile biten haftada 79 milyar 828 milyon 975 bin lira artarak 13 trilyon 545 milyar 101 milyon 709 bin liraya geriledi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,56 artış kaydetti.

İlginizi Çekebilir
ABD’de istihdam maliyeti ikinci çeyrekte beklentilerin altında arttı ABD'de istihdam maliyeti ikinci çeyrekte beklentilerin altında arttı 31 Temmuz 2024 16:10
ABD’de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı 31 Temmuz 2024 15:57
MUFG Bank: Fed yakın zamanda faiz indirimi sinyali verebilir MUFG Bank: Fed yakın zamanda faiz indirimi sinyali verebilir 31 Temmuz 2024 15:04
Ons altın yükselişini güçlendiriyor Ons altın yükselişini güçlendiriyor 31 Temmuz 2024 14:31
ABD’de mortgage başvuruları geriledi ABD'de mortgage başvuruları geriledi 31 Temmuz 2024 14:03
Fitch: Türk bankalarının faaliyet ortamı iyileşmeye devam etti Fitch: Türk bankalarının faaliyet ortamı iyileşmeye devam etti 31 Temmuz 2024 13:55
Almanya’da işsizlik beklentinin üzerinde artış gösterdi Almanya'da işsizlik beklentinin üzerinde artış gösterdi 31 Temmuz 2024 13:50
Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif seyrediyor Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif seyrediyor 01 Ağustos 2024 09:34
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 01 Ağustos 2024 10:03
Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon yüzde 2,6 oldu Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2,6 oldu 31 Temmuz 2024 13:48
TCMB’nin TL depo alım ihalesi için teklif miktarı belli oldu TCMB'nin TL depo alım ihalesi için teklif miktarı belli oldu 31 Temmuz 2024 13:45
BoJ normalleşme adımlarını sürdürüyor BoJ normalleşme adımlarını sürdürüyor 31 Temmuz 2024 13:42
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.019,48
%1,948
BORSA
997,58
%-0,2418
DOLAR
995,60
%-0,4396
ALTIN
993,03
%-0,6974
EURO
986,74
%-1,326
BORSA
1.140,64
%14,0636
DOLAR
1.338,66
%33,8658
ALTIN
1.136,65
%13,6654
EURO
1.018,59
%1,8587
BORSA
1.151,78
%15,1779
DOLAR
1.418,05
%41,8047
ALTIN
1.165,30
%16,5303
EURO
1.502,82
%50,2824
BORSA
1.764,77
%76,4769
DOLAR
2.395,75
%139,5748
ALTIN
1.800,71
%80,0708
EURO
BİST En Aktif Hisseler