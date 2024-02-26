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Biden federal hükümetin kapanmasını önüne geçmek için Kongre liderleri ile görüşecek

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden federal hükümetin kapanmasını önüne geçmek için Salı günü Kongre liderleri ile görüşecek.

Oluşturma Tarihi 26 Şubat 2024 09:02

Son Güncelleme Tarihi 26 Şubat 2024 09:02

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden'ın kısmi kapanmanın son tarihi yaklaşırken hükümetin finansmanını görüşmek üzere Salı günü kongre liderleriyle bir araya gelmeyi planladığını duyurdu.

Biden, hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'dan üst düzey Demokrat ve Cumhuriyetçilerle bir araya gelecek ve Cuma gece yarısından önce bir federal hükümet finansman tasarısının geçirilmesinin "aciliyetini" tartışacak. Biden ayrıca Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardım öngören ulusal güvenlik yasa tasarısını da görüşmeyi planlıyor.

Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer de yaptığı açıklamada hala bir anlaşma olmadığını söyledi ve partisinin en muhafazakar milletvekillerinin itirazlarına rağmen Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a "adım atması" ve iki partili bir uzlaşmaya varması çağrısında bulundu.

Johnson daha sonra Pazar günü X'te Cumhuriyetçilerin hala iyi niyetle müzakere ettiklerini ve hala tartışılmakta olan birçok noktanın Demokratlardan sonradan gelen talepler olduğunu iddia etti. "Mümkün olan en kısa sürede" bir sonuca ulaşmayı umduğunu söyledi.

Ulaştırma Bakanlığı da dahil olmak üzere bazı federal kurumların fonları 1 Mart'ta ve Savunma Bakanlığı gibi diğer kurumların fonları 8 Mart'ta tükenecek.

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