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Biden Fed'in faiz oranlarını düşüreceğini öngördü

ABD Başkanı Joe Biden, Fed'in faiz oranlarını düşürmek için harekete geçeceğini öngördü.

Oluşturma Tarihi 11 Mart 2024 09:12

Son Güncelleme Tarihi 11 Mart 2024 09:12

ABD Başkanı Joe Biden, Cuma günü Philadelphia'da yaptığı bir konuşmada, "Bunu garanti edemem. Ama bahse girerim bu oranlar daha da düşecek" dedi. Bidenr, faiz indirimlerinin ne zaman başlayabileceğini düşündüğünü belirtmedi.

Geleneklere göre, Beyaz Saray genellikle Fed kararları hakkında yorum yapmaz ve Biden daha önce merkez bankasının bağımsızlığına saygı gösterme sözü vermişti. Biden, Aralık ayında güçlü istihdam rakamları ve soğuyan enflasyonun Fed'in faiz artırımını durdurması için "tatlı bir nokta" yarattığını söyleyerek bu teamülden saptı.

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