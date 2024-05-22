CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem BoE üyesi Bailey: Bir sonraki hamle indirim olacak

BoE üyesi Bailey: Bir sonraki hamle indirim olacak

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, BoE'nin bir sonraki hamlesinin faiz indirimi olacağını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 22 Mayıs 2024 09:40

Son Güncelleme Tarihi 22 Mayıs 2024 09:40

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey Salı günü yaptığı açıklamada, İngiltere Merkez Bankası'nın bir sonraki hamlesinin faiz indirimi olacağını ancak borçlanma maliyetlerini düşürme kararının ne zaman alınacağının belirsizliğini koruduğunu söyledi.

İngiltere Merkez Bankası bu ayın başlarında temel faiz oranını 16 yılın en yüksek seviyesinde bıraktı, ancak bir indirime yaklaştığının sinyalini verdi. Para Politikası Kurulu'nun dokuz üyesinden ikisi faiz indirimi yönünde oy kullanırken, Bailey çoğunluktan yana tavır aldı.

"BİR SONRAKİ HAMLE BİR İNDİRİM OLACAK"

Bailey, London School of Economics'te yaptığı konuşmanın ardından bir soruya verdiği yanıtta "Bir sonraki hamle bir indirim olacak" dedi.

Ancak bu indirimin zamanlamasının belirsiz olduğunu, politika yapıcıların enflasyonu dizginlemek için borçlanma maliyetlerinin ne kadar süre kısıtlayıcı kalması gerektiği sorusunu henüz çözemediklerini söyledi.

BOE'nin politika yapıcıları bir sonraki toplantısını Haziran sonunda ve ardından Ağustos başında yapacak.

Uluslararası Para Fonu Salı günü yaptığı açıklamada İngiltere Merkez Bankası'nın bu yıl içinde iki ya da üç kez faiz indirimine gitmesi gerektiğini söyledi ve borçlanma maliyetlerini düşürmek için çok uzun süre beklemenin yılın ilk üç ayında başlayan ekonomik faaliyetlerdeki "toparlanmayı durdurabileceği hatta tersine çevirebileceği" uyarısında bulundu.

Bailey, "IMF bize şu büyük bilgeliği verdi: çok erken gitmeyin ve çok geç gitmeyin" dedi.

İlginizi Çekebilir
Standard Chartered yıl sonu Ethereum tahmini yaptı Standard Chartered yıl sonu Ethereum tahmini yaptı 21 Mayıs 2024 16:56
Şanghay Altın Borsası’nda günlük işlem hacmi 2 katına çıktı Şanghay Altın Borsası'nda günlük işlem hacmi 2 katına çıktı 21 Mayıs 2024 15:54
ABD Hazine Bakanı’ndan Avrupa bankalarına çağrı ABD Hazine Bakanı'ndan Avrupa bankalarına çağrı 21 Mayıs 2024 13:22
New York’ta maaşlar konut fiyatlarına ayak uyduramadı New York'ta maaşlar konut fiyatlarına ayak uyduramadı 21 Mayıs 2024 13:19
Avro Bölgesi’nden 24,1 milyar avroluk ticaret fazlası Avro Bölgesi'nden 24,1 milyar avroluk ticaret fazlası 21 Mayıs 2024 13:03
Avro Bölgesi’nde inşaat üretimi kısmi arttı Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi kısmi arttı 21 Mayıs 2024 12:26
Bitcoin’in fiyatı 71 bin dolara yaklaştı Bitcoin'in fiyatı 71 bin dolara yaklaştı 21 Mayıs 2024 12:08
Koç Holding’ten Yapı Kredi’nin satış iddiasına ilişkin açıklama Koç Holding'ten Yapı Kredi'nin satış iddiasına ilişkin açıklama 21 Mayıs 2024 11:59
Petrol fiyatları Fed tutanakları öncesi düşüşte Petrol fiyatları Fed tutanakları öncesi düşüşte 21 Mayıs 2024 10:30
SON DAKİKA: Altın rotasını değiştirdi! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İslam Memiş rakamlarla açıkladı SON DAKİKA: Altın rotasını değiştirdi! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İslam Memiş rakamlarla açıkladı 21 Mayıs 2024 10:11
Rusya ve Çin’in altın rezervleri artıyor Rusya ve Çin'in altın rezervleri artıyor 21 Mayıs 2024 09:23
5 ayın en yükseği: Asya’da LNG fiyatı arttı 5 ayın en yükseği: Asya'da LNG fiyatı arttı 21 Mayıs 2024 09:21
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,00
%0
BORSA
998,13
%-0,1869
DOLAR
998,05
%-0,1952
ALTIN
997,13
%-0,2869
EURO
1.083,46
%8,346
BORSA
1.107,46
%10,7464
DOLAR
1.287,36
%28,7358
ALTIN
1.109,52
%10,9515
EURO
1.123,98
%12,3979
BORSA
1.118,28
%11,8283
DOLAR
1.363,71
%36,3705
ALTIN
1.137,48
%13,748
EURO
2.420,24
%142,0236
BORSA
1.713,45
%71,3446
DOLAR
2.303,94
%130,3939
ALTIN
1.757,71
%75,7714
EURO
BİST En Aktif Hisseler