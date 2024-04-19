BoE üyesinden faiz indirimi açıklaması

BoE Para Politikası Komitesi üyesi Megan Greene, İngiltere'nin son ücret artışı ve hizmet fiyat enflasyonu verilerinin İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeyi düşünmesi için çok yüksek olduğunu söyledi.

Washington'daki Atlantic Council düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen bir tartışma sırasında "Ücret artışı ve hizmet enflasyonu açısından gördüğümüz rakamlar sürdürülebilir bir %2 (tüketici fiyatı) enflasyon hedefiyle tutarlı değil" dedi.

Geçen hafta Greene, enflasyon baskısının devam etmesi nedeniyle İngiltere'de faiz indirimlerinin "uzak bir ihtimal" olduğunu ve BoE'nin bu yıl ABD Merkez Bankası'ndan daha az faiz indirimine gitmesini beklediğini yazdı.

Greene, faiz indiriminin ne kadar yakında gerçekleşebileceği sorusu üzerine şunları söyledi: "Bunun yakın olduğunu düşünmüyorum. Faiz oranlarını düşürme konusunda kendime güvenmeden önce beklemek ve aradığımız yönde daha fazla ilerleme görmek istiyorum"

Greene, BoE'nin enflasyonun bu yılın ikinci çeyreğinde %2'lik hedefine geri döneceği, ancak daha sonra yıl sonuna doğru tekrar yükseleceği tahminini yineledi.