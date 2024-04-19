CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem BoE üyesinden faiz indirimi açıklaması

BoE üyesinden faiz indirimi açıklaması

BoE Para Politikası Komitesi üyesi Megan Greene, büyüme ve hizmet enflasyonunun faiz indirimini düşünmek için çok yüksek olduğunu belirtti.

Oluşturma Tarihi 19 Nisan 2024 08:43

Son Güncelleme Tarihi 19 Nisan 2024 08:43

BoE Para Politikası Komitesi üyesi Megan Greene, İngiltere'nin son ücret artışı ve hizmet fiyat enflasyonu verilerinin İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeyi düşünmesi için çok yüksek olduğunu söyledi.

Washington'daki Atlantic Council düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen bir tartışma sırasında "Ücret artışı ve hizmet enflasyonu açısından gördüğümüz rakamlar sürdürülebilir bir %2 (tüketici fiyatı) enflasyon hedefiyle tutarlı değil" dedi.

Geçen hafta Greene, enflasyon baskısının devam etmesi nedeniyle İngiltere'de faiz indirimlerinin "uzak bir ihtimal" olduğunu ve BoE'nin bu yıl ABD Merkez Bankası'ndan daha az faiz indirimine gitmesini beklediğini yazdı.

Greene, faiz indiriminin ne kadar yakında gerçekleşebileceği sorusu üzerine şunları söyledi: "Bunun yakın olduğunu düşünmüyorum. Faiz oranlarını düşürme konusunda kendime güvenmeden önce beklemek ve aradığımız yönde daha fazla ilerleme görmek istiyorum"

Greene, BoE'nin enflasyonun bu yılın ikinci çeyreğinde %2'lik hedefine geri döneceği, ancak daha sonra yıl sonuna doğru tekrar yükseleceği tahminini yineledi.

İlginizi Çekebilir
AB’de yeni otomobil satışları düştü AB'de yeni otomobil satışları düştü 18 Nisan 2024 11:18
ABD dolarının euro ve yuan karşısında güçlenmesi bekleniyor ABD dolarının euro ve yuan karşısında güçlenmesi bekleniyor 18 Nisan 2024 11:17
VakıfBank’tan uluslararası piyasalara tahvil ihracı VakıfBank'tan uluslararası piyasalara tahvil ihracı 18 Nisan 2024 11:27
ECB’den faiz indirimi sinyali ECB'den faiz indirimi sinyali 18 Nisan 2024 11:13
Petrol keskin düşüşten döndü! Akaryakıt zam, indirim var mı? 18 Nisan 2024 benzin ve mazot fiyatı Petrol keskin düşüşten döndü! Akaryakıt zam, indirim var mı? 18 Nisan 2024 benzin ve mazot fiyatı 18 Nisan 2024 10:34
Altının gramı 2 bin 485 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 485 liradan işlem görüyor 18 Nisan 2024 10:12
Ziraat Bankası’ndan 1,7 milyar dolarlık sendikasyon kredisi Ziraat Bankası'ndan 1,7 milyar dolarlık sendikasyon kredisi 18 Nisan 2024 11:24
ABD talep verileri Brent petrolün fiyatını yükseltti ABD talep verileri Brent petrolün fiyatını yükseltti 18 Nisan 2024 10:07
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 18 Nisan 2024 13:39
ABD’nin ticari ham petrol stokları arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı 18 Nisan 2024 09:47
Fed üyesinden dikkat çeken politika açıklaması Fed üyesinden dikkat çeken politika açıklaması 18 Nisan 2024 09:18
BOJ üyesi Noguchi: Faiz artırımlarımız çok yavaş olacak BOJ üyesi Noguchi: Faiz artırımlarımız çok yavaş olacak 18 Nisan 2024 09:11
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.008,99
%0,8987
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
997,11
%-0,2886
EURO
996,01
%-0,399
DOLAR
1.291,79
%29,1786
ALTIN
970,49
%-2,9508
BORSA
1.103,13
%10,3129
EURO
1.121,29
%12,1285
DOLAR
1.368,40
%36,8396
ALTIN
1.078,82
%7,8821
BORSA
1.130,93
%13,0933
EURO
1.132,24
%13,224
DOLAR
2.311,86
%131,1864
ALTIN
1.882,57
%88,2572
BORSA
1.747,60
%74,7597
EURO
1.734,83
%73,483
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler