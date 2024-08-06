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BofA: TCMB'nin kararı verilere bağlı olacak

ABD merkezli yatırım bankası Bank of America (BofA) Türkiye'de enflasyonun muhtemelen Eylül ayına kadar yüzde 50'lik politika faizinin altına ineceğini öngörüyor.

Oluşturma Tarihi 06 Ağustos 2024 16:31

BofA, Türkiye'de büyük baz etkileri ve güçlü para biriminin enflasyonu hızla düşürdüğünü belirterek enflasyonun muhtemelen Eylül ayına kadar %50'lik politika faizinin altına ineceğini öngörüyor.

Banka, ancak, hizmet enflasyonu eğiliminin henüz yavaşlamadığını, gıda enflasyonunun çoğunlukla mevsimsel faktörlerden dolayı düştüğünü ve talep etkisinin muhtemelen 4. çeyreğe kadar devreye girmeyeceğini belirterek hane halkı ve reel sektör beklentilerinin de henüz ayarlanmadığına dikkat çekti.

Banka değerlendirmesinde "Aralık ayında faiz indirimi yapmak için alan görsek de, TCMB'nin temkinli olacağına ve indirimlerin zamanlamasının verilere bağlı olacağına inanıyoruz" denildi.

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