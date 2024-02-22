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BoJ Başkanı Ueda: Para politikası trend enflasyondaki artışa göre yönlendirilecek

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, merkez bankasının para politikasını trend enflasyondaki son artışlar doğrultusunda uygun şekilde yönlendireceğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 22 Şubat 2024 10:01

Son Güncelleme Tarihi 22 Şubat 2024 10:01

Parlamentoda konuşan BoJ Başkanı Kazuo Ueda, BoJ'un Japonya ekonomisinin daha yüksek istihdam ve ücret artışının enflasyonda ılımlı artışlara yol açtığı olumlu bir döngü yaşamasını beklediğini de ifade etti.

Döviz kurlarının ekonominin temel göstergelerini istikrarlı şekilde yansıtmalarının arzu edilen durum olduğunu da anlatan Ueda, kurları etkileyen birçok faktör olduğunu belirti ve kurların bulundukları seviye için yorum yapmayacağını söyledi.

Ueda konuşmasında, faiz oranlarında yüzde 1 artışın BoJ'un elindeki Japon Devlet Tahvilleri'den 40 trilyon yen zarara yol acacağını da anlattı.

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