BOJ faizleri yükseltebileceğini açıkladı

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, yendeki düşüşlerin enflasyonu önemli ölçüde artırması halinde merkez bankasının faiz oranlarını yeniden yükseltebileceğini söyledi.

G20 finans liderleri toplantısına katıldıktan sonra bir basın toplantısı düzenleyen Ueda, "Zayıf yenin ithal mal fiyatlarındaki artışlar yoluyla trend enflasyonu yükseltme ihtimali var. Eğer etki göz ardı edilemeyecek kadar büyük olursa, para politikasında bir değişikliğe yol açabilir" dedi. Ueda, zayıf yenin enflasyonist etkisine bağlı olarak yeni bir faiz artırımı ihtimalinin sinyalini verdi.

Ueda, BOJ'un yenin bu yıl şimdiye kadarki düşüşlerinin ekonomiyi ve fiyatları nasıl etkileyebileceğini inceleyeceğini ve bulguları gelecek haftaki politika toplantısında yapılacak yeni üç aylık büyüme ve enflasyon tahminlerini oluştururken dikkate alacağını söyledi.

Ueda'nın açıklamaları BOJ'un önümüzdeki hafta fiyat tahminlerini revize etme ve taze gıda ve yakıtın etkisinden arındırılmış bir endeksle ölçülen enflasyonun 2027'nin başlarına kadar %2'lik hedefi civarında kalacağını öngörme ihtimalini artırıyor.

Zayıf yen ihracatı artırırken, ithalat fiyatlarını yukarı çekerek hane halkının yaşam maliyetini şişirdiği için Japon politika yapıcılar için baş ağrısı haline geldi.

ABD'nin yakın vadede faiz indirimine gideceğine dair piyasa beklentilerinin azalmasıyla dolarda yaşanan geniş çaplı ralli, yenin son 34 yılın en düşük seviyesine gerilemesine yol açarak Japon yetkililerin kura müdahale etme ihtimalini artırdı.

Aynı basın toplantısında konuşan Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, yendeki son düşüşlerin sadece faiz oranı farklılıklarını değil, çeşitli faktörleri yansıttığını söyledi.

Suzuki, "Döviz kuru seviyeleri sadece faiz oranları tarafından belirlenmez. Her ülkenin cari hesap dengesi, piyasa katılımcılarının duyarlılığı ve spekülatif ticaret gibi çeşitli diğer faktörler döviz hareketlerini yönlendirir" dedi.