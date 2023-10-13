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Bundesbank Başkanı Nagel'den faiz yorumu

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımlarının enflasyonla mücadelede etkili olduğunu ve Almanya'da enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu söyledi.

Oluşturma Tarihi 13 Ekim 2023 14:08

Son Güncelleme Tarihi 13 Ekim 2023 14:08

Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Yıllık Toplantıları'nın yapıldığı Fas'ın Marakeş kentinde Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ile düzenlenen basın toplantısında konuşan Nagel, enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ancak ECB'yi enflasyonla mücadelede doğru yolda gördüğünü ifade etti.

ECB'nin faiz artırımlarının enflasyonla mücadelede etkili olduğunu belirten Nagel, genel olarak ECB para politikasının işleyişinden memnun olduğunu ve Almanya'da enflasyonun düşüş eğiliminde bulunduğunu kaydetti.

Nagel, " ECB açısından çok önemli 10 faiz artırımı etkisini gösteriyor. Görünüşe göre enflasyonun zirvesini gördük." ifadelerini kullandı.

Güçlü ücret artışları görüldüğünü ifade eden Nagel, enflasyon oranı düştükçe özel tüketimin de yeniden toparlanacağına işaret etti.

"ALMANYA, AVRUPA'NIN HASTA ADAMI DEĞİL"

Bundesbank Başkanı olarak ECB Konseyi Üyesi de olan Nagel, ECB'nin Avro Bölgesi'ndeki enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirme konusunda kararlı olduğunu vurgulayarak, yüksek enflasyonun üstesinden gelene kadar "dinlenilmeyeceğini" belirtti.

Şimdi para politikasının ekonomi üzerindeki etkisine bakmanın önemli olduğuna işaret eden Nagel, ekonomistlerin öne sürdüğü gibi "Almanya'nın Avrupa'nın hasta adamı olmadığını" savundu.

Öte yandan, ECB'nin, ekonomideki resesyon beklentisine karşın Temmuz 2022'den bu yana faiz oranlarını toplam 450 baz puan artırarak tarihin en hızlı sıkılaştırma adımını atmış olması dikkati çekmişti.

Bu arada, Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 4,3'e geriledi. Almanya'da ise ağustosta yüzde 6,1 olan yıllık enflasyon, eylülde beklentilere paralel olarak yüzde 4,5'e geriledi.

Alman hükümeti, 2022'de ortalama yüzde 6,9 olan enflasyonun bu yıl yüzde 6,1'e, 2024'te de yüzde 2,6'ya düşeceğini tahmin ediyor.

ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı, 26 Ekim'de yapılacak.

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