Çin, AB ve ABD ile birlikte çalışmaya çağrıldı

Üç günlük ziyareti sırasında Pekin Üniversitesi'nde bir konuşma yapan Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Josep Borrell, "Çin'e sorum, bu karşılıklı bağımlılığı nasıl daha az çatışmalı hale getirebiliriz?. Çin'in olağanüstü ekonomik yükselişine karşı değiliz. AB-Çin ticaret dengesizliği büyümeye devam ediyor. Çin ile ticaret açığımız bir yılda yüzde 60 arttı. Bu dengesizlik katı korumacı tedbirler gerektirebilir. Çıkarımız, bu dengesizliğe düzeltmek için ortak bir zemin bulmakta" dedi.