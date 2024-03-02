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Çin ABD'nin elektrikli otomobillere yönelik soruşturmasına tepki gösterdi

Pekin yönetimi, ABD'nin Çin yapımı elektrikli otomobillerin veri güvenliğine yönelik olası risklerine ilişkin soruşturma başlatmasına tepki gösterdi.

Oluşturma Tarihi 02 Mart 2024 09:44

Son Güncelleme Tarihi 02 Mart 2024 09:44

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin ticari korumacılık güdüsüyle hareket ettiğini, Çin yapımı otomobillerin Amerikan pazarına erişimini engellemek istediğini savundu.

Çin'in otomobil sektörünün ABD'li üreticiler dahil tüm küresel şirketlere açık olduğunu ifade eden Sözcü Mao, "ABD'nin ekonomik ve ticari meseleleri siyasileştirmesi yalnızca kendi otomotiv sanayisinin gelişimine zarar verir." dedi.

Mao, Çin yapımı otomobillerin, "adil olmayan pratiklerle" değil, yoğun piyasa rekabeti içinde teknolojik inovasyon ve üstün kalite ile öne çıktığına işaret ederek "ABD'yi, piyasa ekonomisine ve adil rekabet ilkelerine saygı göstermeye, ulusal güvenlik kavramının sınırlarını genişleterek Çinli şirketlere ayrımcı baskı uygulamaya son vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, 29 Şubat'ta yaptığı açıklamada, internet bağlantılı elektrikli araçların Amerikan vatandaşlarının kişisel verilerine yönelik potansiyel ulusal güvenlik riskleri nedeniyle Çin'den ithal edilen elektrikli otomobiller üzerine soruşturma başlatılması talimatını verdiğini bildirmişti.

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