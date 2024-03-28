Çin Avrupa pazarının %25'ini ele geçirecek

Avrupa Ulaşım ve Çevre Federasyonu (T&E) tarafından yapılan yeni bir politika analizine göre, Çin yapımı elektrikli araçlar bu yıl Avrupa'daki elektrikli araç satışlarının dörtte birinden fazlasını oluşturacak.

Çin üretimi elektrikli araçların 2024 yılında Avrupa pazarında payı 2023'e göre %5'in üzerinde artacak.



T&E yayınladığı raporda, geçen yıl AB'de satılan akülü elektrikli araçların yaklaşık %19,5'inin Çin'den geldiğini, Fransa ve İspanya'daki satışların üçte birine yakınını Asya ülkesinden gönderilen elektrikli araçların oluşturduğunu bildirdi.



T&E araştırmasına göre, BYD gibi Çinli markaların küresel genişlemelerini artırmasıyla birlikte, Çin malı araçların bölgedeki payının 2024 yılında %25'in biraz üzerine çıkması bekleniyor.



AB'de satılan elektrikli araçların çoğu Çin'de elektrikli araç üretip sevk eden Tesla gibi Batılı markalara ait olsa da, Çinli markalar 2024 yılında bölgedeki pazarın %11'ini tek başına oluşturacak. T&E, bu payın 2027 yılına kadar %20'ye ulaşabileceğini öngörüyor.



T&E, Çin'den gelen sedan ve SUV gibi "orta" elektrikli otomobillerin AB'deki muadillerinden daha pahalı hale gelmesi için elektrikli araç tarifelerinin mevcut %10'dan en az %25'e yükseltilmesi gerektiğini, ancak kompakt SUV'ların ve "daha büyük otomobillerin" biraz daha ucuz kalacağını öne sürdü.