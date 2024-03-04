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Çin Devlet Başkanı piyasa baskısına direnecek

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, teşviklerin artırılması yönündeki piyasa baskısına direnecek.

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2024 09:49

Son Güncelleme Tarihi 04 Mart 2024 09:49

Financial Times'ın haberine göre, analistler, Pekin'in bu haftaki en önemli yıllık siyasi etkinliğinde Çin'in ekonomik toparlanmasını teşvik etmek için çok daha güçlü bir teşvik uygulanması yönünde gelecek piyasa baskısına direnmesinin beklendiğini ve Başkan Xi Jinping'in bunun yerine ülkeyi gelişmiş bir üretim süper gücü haline getirme konusundaki uzun vadeli hedefe odaklandığını ifade ediyorlar.

Analistler, bu yıl gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesine ilişkin ilk tahminlerine dayanarak Başbakan Li'nin ulusal ekonomi için yüzde 5'lik bir hedef belirleyeceğine inanıyor.

Analistler, bunun emlak krizi ve Çin'in ihracat fiyatlarındaki düşüşün büyümeyi baltalaması nedeniyle son on yılların en düşük seviyesi olan geçen yılki hedefle aynı olacağını, ancak 2024'te ulaşılmasının daha zor olacağını söyledi.

Geçen yılki yüzde 5,2'lik sonuç, bir yıl önceki pandemiden kaynaklanan düşük faaliyet tabanı nedeniyle gurur vericiydi.

Çin'in dört bir yanından gelen binlerce delege, Başbakan Li Qiang'ın ülkenin ekonomik büyüme ve askeri harcama hedeflerinin yanı sıra politika önceliklerini özetleyen bir "çalışma raporu" sunması beklenen Ulusal Halk Kongresi'nin açılış oturumu için Salı günü Pekin'e akın edecek.

Ulusal Halk Kongresi toplantısı, bu yıl Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. yıldönümünü kutlayacak olan Komünist partinin, analistlerin ülkenin karşı karşıya olduğu çoklu jeopolitik, demografik ve ekonomik engellerle nasıl başa çıkmayı planladığına dair işaretler için yakından takip edilecek.

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