CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Çin MB ana faiz oranını beklentilerin üzerinde düşürdü

Çin MB ana faiz oranını beklentilerin üzerinde düşürdü

Çin Merkez Bankası 5 yıllık kredi ana faiz oranını beklentilerin üzerinde düşürdü.

Oluşturma Tarihi 20 Şubat 2024 09:13

Son Güncelleme Tarihi 20 Şubat 2024 09:13

Çin, kredi talebini canlandırmak ve emlak piyasasını canlandırmak için çabalarını artırırken, Çin Merkez Bankası aylık sabitlemede konut kredileri için gösterge faiz oranı olan 5 yıllık kredi ana faiz oranını (LPR) beklenenden daha fazla düşürdü.

Beş yıllık kredi faiz oranı (LPR) 25 baz puan indirilerek %4,20'den %3,95'e çekilirken, bir yıllık LPR %3,45'te sabit bırakıldı. Ekonomistler 5 yıllık LPR'de 5-15 puanlık bir indirim öngörüyorlardı.

5 yıllık LPR'de yapılan 25 baz puanlık indinim, Çin'in 2019 yılında kredi fiyatlandırma mekanizmasını yenilemesinden bu yana LPR'de yapılan en büyük indirim oldu. Çin en son Haziran 2023'te beş yıllık LPR'yi 10 baz puan düşürmüştü.

OCBC'nin döviz stratejisti Christopher Wong, "Bu, politika yapıcıların ekonomiye teşvik desteği sağlama konusunda ciddi olduklarını gösteren önemli bir kesinti. Bu, AUD dahil olmak üzere risk temsilcisi para birimlerine bir miktar destek sağlamalıdır, ancak momentumu sürdürmek için yeterli olup olmadığını göreceğiz." dedi.

İlginizi Çekebilir
Talep endişeleri Brent petrolün fiyatını düşürdü Talep endişeleri Brent petrolün fiyatını düşürdü 19 Şubat 2024 10:15
Goldman Sachs S&P 500 için yıl sonu hedefini revize etti Goldman Sachs S&P 500 için yıl sonu hedefini revize etti 19 Şubat 2024 09:32
Çin’e doğrudan yabancı yatırımlar ılımlı arttı Çin'e doğrudan yabancı yatırımlar ılımlı arttı 19 Şubat 2024 09:29
Küresel piyasalar yoğun bilanço haftasına temkinli başladı Küresel piyasalar yoğun bilanço haftasına temkinli başladı 19 Şubat 2024 09:26
Tayland ekonomisinde büyüme hızlandı Tayland ekonomisinde büyüme hızlandı 19 Şubat 2024 09:25
Alman şirketleri yatırım için ABD’ye yöneliyor Alman şirketleri yatırım için ABD'ye yöneliyor 19 Şubat 2024 09:20
Çin’in tatil dönemi tüketim verileri risk taşıyor Çin'in tatil dönemi tüketim verileri risk taşıyor 19 Şubat 2024 09:18
Goldman Sachs S&P 500 hedefini yükseltti Goldman Sachs S&P 500 hedefini yükseltti 19 Şubat 2024 09:03
SON DAKİKA: Yeni emekliye 6000 TL: Ocak-Temmuz emekli maaşı zammı nasıl yansıyacak? SON DAKİKA: Yeni emekliye 6000 TL: Ocak-Temmuz emekli maaşı zammı nasıl yansıyacak? 18 Şubat 2024 11:49
Borsa İstanbul rekora doymuyor! Borsa İstanbul rekora doymuyor! 19 Şubat 2024 10:14
Küresel ekonomide resesyon kaygıları büyüyor Küresel ekonomide resesyon kaygıları büyüyor 18 Şubat 2024 11:23
Fed üyesi Daly: 2024’te 3 faiz indirimi olabilir Fed üyesi Daly: 2024'te 3 faiz indirimi olabilir 18 Şubat 2024 10:38
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,10
%0,2103
EURO
1.002,10
%0,21
DOLAR
1.001,70
%0,1697
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
1.064,82
%6,4815
EURO
1.071,70
%7,17
DOLAR
1.032,58
%3,2575
ALTIN
1.016,63
%1,6631
BORSA
1.091,65
%9,1653
EURO
1.082,17
%8,217
DOLAR
1.093,81
%9,3812
ALTIN
1.147,24
%14,7244
BORSA
1.686,90
%68,6899
EURO
1.658,11
%65,8113
DOLAR
1.847,96
%84,7963
ALTIN
1.829,47
%82,9465
BORSA
BİST En Aktif Hisseler