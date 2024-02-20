Çin MB ana faiz oranını beklentilerin üzerinde düşürdü

Çin, kredi talebini canlandırmak ve emlak piyasasını canlandırmak için çabalarını artırırken, Çin Merkez Bankası aylık sabitlemede konut kredileri için gösterge faiz oranı olan 5 yıllık kredi ana faiz oranını (LPR) beklenenden daha fazla düşürdü.



Beş yıllık kredi faiz oranı (LPR) 25 baz puan indirilerek %4,20'den %3,95'e çekilirken, bir yıllık LPR %3,45'te sabit bırakıldı. Ekonomistler 5 yıllık LPR'de 5-15 puanlık bir indirim öngörüyorlardı.

5 yıllık LPR'de yapılan 25 baz puanlık indinim, Çin'in 2019 yılında kredi fiyatlandırma mekanizmasını yenilemesinden bu yana LPR'de yapılan en büyük indirim oldu. Çin en son Haziran 2023'te beş yıllık LPR'yi 10 baz puan düşürmüştü.



OCBC'nin döviz stratejisti Christopher Wong, "Bu, politika yapıcıların ekonomiye teşvik desteği sağlama konusunda ciddi olduklarını gösteren önemli bir kesinti. Bu, AUD dahil olmak üzere risk temsilcisi para birimlerine bir miktar destek sağlamalıdır, ancak momentumu sürdürmek için yeterli olup olmadığını göreceğiz." dedi.