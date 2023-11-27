Çin özel sektöre mali desteğini artırmayı planlıyor

Çin Merkez Bankası (PBOC), diğer yedi devlet dairesi ve düzenleyici kurumla birlikte yaptığı ortak açıklamada, özel şirketlere yönelik mali desteğin güçlendirilmesi için krediler, tahviller ve hisseler gibi finansal kanallardaki blokajının kaldırılması" için çaba gösterilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Çin'in özel ekonomisine yönelik mali desteğin güçlendirilmesini amaçlayan 25 önlemin özetlendiği ortak açıklamaya göre, özel şirketlerin sorunlu kredilerine yönelik tolerans da "makul ölçüde" artırılmalı ve ilk kez kredi alanlara daha fazla destek sağlanmalı.