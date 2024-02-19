Çin'e doğrudan yabancı yatırımlar 30 yılın dibinde

Çin Ulusal Döviz İdaresi'nin (SAFE) verilerine göre doğrudan yabancı yatırımlar 2023'te 33 milyar dolar oldu. Böylece yatırımlar 2022 yılına kıyasla yüzde 82 düştü ve 1993 yılından beri en düşük seviyeye geriledi.

Açıklanan veri, Kovid-19 karantinalarının ve zayıf toparlanmanın etkilerinin hissedildiğini gösteriyor.

Yatırımlardaki düşüş aynı zamanda jeopolitik gerilimler ve dünya çapında yüksek faiz oranlarını da yansıtıyor.

1998 yılından beri ilk kez yatırımlar 2023'ün 3. çeyreğinde geriledi. Son çeyrekte ise toparlandı.

Çin Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre yabancı firmaların kârlılığı da geçen sene önceki yıla kıyasla yüzde 6,7 düştü.

Çin hükümetinin pandemi sonrası yabancı şirketlerin geri dönme çabaları henüz karşılık bulmadı. Pekin hükümetinin bu konuda daha fazla adım atması gerekebileceği belirtiliyor.

Ancak bazı pozitif gelişmeler de var. Alman Ekonomi Enstitüsü'nün Bundesbank'a dayandırdığı veriye göre Alman şirketlerin Çin'e doğrudan yatırımları geçen sene yaklaşık 12 milyar euro (13 milyar dolar) olarak rekor kırdı.