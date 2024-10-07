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Çin'in döviz rezervleri 3,3 trilyon dolara ulaştı

Çin'in döviz rezerv varlıklarının, eylülde 3 trilyon 316 milyar dolara yükseldiği bildirildi.

Oluşturma Tarihi 07 Ekim 2024 14:04

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi'nden yapılan açıklamada, döviz rezervlerinin, eylül sonunda önceki aya kıyasla 28,2 milyar dolar artış kaydettiği belirtildi.

Döviz rezervlerinin eylülde, ağustosa kıyasla yüzde 0,86 arttığı ifade edilen açıklamada, rezervlerin toplam değerinin 3 trilyon 316 milyar dolara çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, eylülde ABD doları endeksinin düştüğüne, küresel finansal varlıkların fiyatlarının ise arttığına dikkat çekilerek, döviz rezervlerindeki artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı vurgulandı.

Çin'in döviz rezervleri 10 aydır 3,2 trilyon doların üzerinde seyrediyor.

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