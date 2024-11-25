Çin'in ek vergi hamlesi DTÖ'ye taşındı

Avrupa Birliği (AB), Çin'in, Birlik ülkelerinden ithal edilen brendiye vergi uygulama kararına Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) itiraz etti.

YETERSİZ DELİL

AB Komisyonu, Çin'in AB brendisine yönelik anti-damping önlemlerine itiraz etmek üzere bugün DTÖ nezdinde istişare talebinde bulunulduğunu açıkladı. Açıklamada, Çin'in brendiye uyguladığı geçici önlemlerinin DTÖ kurallarıyla uyumlu olmadığına işaret edilerek, Çin'in davayı DTÖ hukuk standartlarına aykırı olarak yetersiz delil temelinde başlattığı belirtildi.

ANLAŞMA SAĞLAMAZSA PANELE TAŞINACAK

AB'nin istişare talebinin, DTÖ uzlaşmazlık çözüm sürecini başlatmanın ilk adımı olduğu bildirilen açıklamada, anlaşma sağlanamaması halinde dosyanın DTÖ paneline taşınacağı kaydedildi.

Çin, geçen ay başta Fransa'dan yapılan brendi ithalatı başta olmak üzere AB'den gönderilen içkilere yüzde 30,6 ile yüzde 39 arasında geçici anti-damping vergisi uygulamaya başlamıştı. Çin'in brendiye vergi kararı, AB'nin Çin'de üretilen elektrikli otomobillere yüzde 35,3'e varan ilave gümrük vergisi uygulama kararının ardından gelmiş ve misilleme olarak anlaşılmıştı.