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Çin'in elektrikli otomobil üreticileri Avrupa'da genişliyor

Çin'in elektrikli otomobil üreticileri, bölgenin zor durumdaki eski üreticilerine karşı fiyat avantajlarını zayıflatmayı amaçlayan gümrük vergilerinin etkisini azaltmak için Avrupa'da genişliyor.

Oluşturma Tarihi 26 Temmuz 2024 09:42

Avrupa Birliği'nin Çinli elektrikli araçlara uyguladığı vergileri %48'e kadar yükseltmesiyle birlikte Çin'in yeni nesil çevreci otomobil üreticileri, araçlarının yerli malı olarak kabul edilmesi için yerel sanayi ile işbirliği yapıyor.

Barselona yakında İspanyol Ebro-EV Motors ile ortaklık kuran Çinli Chery Automobile Co. tarafından üretilen Omoda E5'e ev sahipliği yapacak.

Polonya'da Çinli üretici Leapmotor'un T03 şehir otomobilleri, Jeep ve Fiat üreticisi Stellantis NV'ye ait bir montaj hattından çıkıyor.

Bu arada, BYD Co. Macaristan'da kendi fabrikası için planlarını açıkladı, Türkiye'de ufukta bir tane daha var ve Zeekr, ana şirketi Geely'nin sahip olduğu üretim tesislerini tartıyor.

Çin'in EV üreticilerinin gelişi, küresel satış büyümesine uyum sağlamak için kendi tesislerinden bazılarını kapatmakla karşı karşıya kaldıklarından, ortaklıklar kurmaktan ve yeni başlayan rakiplerine yer açmaktan başka seçeneği olmayan Avrupa otomobil devleri için bir risk.

Chery, yıl sonuna kadar Barselona'nın kargo limanı yakınındaki eski Nissan Motor Co. fabrikasında üretime başlamayı umuyor. Chery Avrupa Başkanı Charlie Zhang, "Lansman ekibimizle birlikte Avrupa'daki operasyonumuzu kısa, orta ve uzun vadede ilerletmeye kararlıyız" dedi.

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