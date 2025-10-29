Çip krizi nedeniyle Brezilya’daki otomobil üreticileri kapanma ile karşı karşıya

CANLI BORSA
Dünya genelinde yaşanan çip krizi nedeniyle Brezilya'daki otomobil üreticileri üretim yapmakta zorlanıyor. Bazı üreticilerin iki ya da üç hafta içinde üretimi durdurabileceği belirtiliyor.

Covid-19 döneminde başlayan ve giderek derinleşen çip krizi Brezilya'daki üretimi sekteye uğratmak üzere. Bir hükümet yetkilisinin Salı günü yaptığı açıklamaya göre, küresel yarı iletken çip tedarik krizi devam ederse Brezilya'daki bazı otomobil üreticileri iki ila üç hafta içinde faaliyetlerini durdurmak zorunda kalabilir.

Brezilya Kalkınma, Sanayi, Ticaret ve Hizmetler Bakanlığı'nda sekreter olarak görev yapan Uallace Moreira bu açıklamayı yaparken, Latin Amerika'nın en büyük ekonomisinde faaliyet gösteren hangi otomobil üreticilerinin devam eden küresel krizden ilk etkilenebileceğini belirtmedi.

Moreira'nın açıklamasına göre, dünya çapındaki çip kıtlığı, Çin ile Hollanda arasında çip üreticisi Nexperia konusunda yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklanıyor.

Hükümet yetkilisi, durumu görüşmek üzere Salı günü daha erken saatlerde Brezilya otomobil üreticileri birliği Anfavea'nın başkanıyla bir araya geldiğini açıkladı.

