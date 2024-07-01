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Citi: Çin bu yıl yüzde 5 büyüme hedefine ulaşabilir

Çin'in son PMI verileri Haziran ayında daha yumuşak bir faaliyet ivmesine işaret ederken, CITI bu yılın geri kalanında yalnızca artan bir iyileşme bekliyor.

Oluşturma Tarihi 01 Temmuz 2024 16:18

Son Güncelleme Tarihi 01 Temmuz 2024 16:19

Çin'in son PMI verileri Haziran ayında daha yumuşak bir faaliyet ivmesine işaret etti.

Yine de Citi, müşterilerine gönderdiği bir notta bu yıl %5'lik GSYH hedefine ulaşılabileceğini, ancak güveni geri getirmek için zaman ve daha fazla politika çabası gerekeceğini söyledi.

Citi, bu yılın geri kalanında yalnızca artan bir iyileşme bekliyor ve belki de yıl ortası Politbüro toplantısından sonra, iki ek 10bp politika faizi indirimi ve bir 50bp zorunlu karşılık indirimi gibi bir başka emlak destekleme çabasının muhtemel olduğunu vurguladı

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