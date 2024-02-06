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Deutsche Bank, ABD için resesyon beklentisini terk etti

Deutsche Bank, enflasyonun düşmesi ve işgücü piyasasının "daha iyi bir dengeye" dönmesi nedeniyle ABD ekonomisinin bu yıl resesyona gireceği beklentisini terk etti.

Oluşturma Tarihi 06 Şubat 2024 13:03

Son Güncelleme Tarihi 06 Şubat 2024 13:03

Deutsche Bank, ABD ekonomisinin bu yıl resesyona gireceği beklentisini terk etti. Banka, enflasyonun düşmesi ve işgücü piyasasının "daha iyi bir dengeye" dönmesi nedeniyle resesyon beklentisinden vazgeçti.

Deutsche Bank daha önce Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını sıkılaştırması ve yumuşak bir iniş için pencereyi daraltması nedeniyle ekonominin hafif bir durgunluğa girmesini bekliyordu.

Deutsche Bank yayınladığı araştırma notunda, daha önce yüzde 0,3 olarak tahmin ettiği ABD ekonomisinin bu yıl çeyreklik ortalama bazda yüzde 1,9 oranında büyümesini beklediğini belirtti.

ABD baş ekonomisti Matthew Luzzetti, "Ekonomi hala sıkı kredi koşulları, artan tüketici temerrüt oranları ve yavaşlayan işgücü piyasası gibi çeşitli engellerle karşılaşmaya devam etse de, bugüne kadarki direnç 2024'te daha önce öngördüğümüzden daha ılımlı bir yavaşlamaya işaret ediyor" dedi.

Deutsche Bank hala Fed'in Haziran ayından itibaren faiz oranlarını gevşetmeye başlamasını bekliyor, ancak şimdi bu yıl 100 baz puan (bps) faiz indirimi bekliyor. Bu da daha önceki 175 bps beklentisinden daha az.

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