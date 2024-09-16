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ECB Baş Ekonomisti Lane'den kademeli gevşeme mesajı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane, "Kısıtlayıcılığın azaltılmasına yönelik kademeli bir yaklaşım uygun olacak" dedi.

Oluşturma Tarihi 16 Eylül 2024 15:58

Son Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024 16:00

Avrupa Merkez Bankası Baş Ekonomisti Philip Lane, ücret ve karlara ilişkin gelen verilerin beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğine işaret etti.

Anlaşmalı ücret artışının yılın geri kalanında yüksek ve dalgalı kalacağını öngören Lane, "Gelen verilerin temel projeksiyonla uyumlu olması halinde kısıtlayıcılığın azaltılmasına yönelik kademeli bir yaklaşım uygun olacaktır. Ayarlama hızı konusunda opsiyonelliği muhafaza etmeliyiz" dedi.

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